Cette réduction de 400 € sur l’Oppo Find X5 le fait descendre à un prix inédit pendant les soldes

Les soldes d'été ont enfin démarré, c'est le moment de profiter des nombreuses promotions sur le marché de la high-tech pour remplacer son smartphone à l'article de la mort, s'offrir un PC portable plus puissant ou jeter son dévolu sur cet aspirateur-balai qui vous fait tant envie. Parmi les pépites, nous avons trouvé cet Oppo Find X5, un smartphone haut de gamme dont le prix passe de 999 euros à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Les soldes et autres périodes promotionnelles sont les meilleurs moments pour s’offrir un smartphone haut de gamme, les derniers modèles dépassant tous la barre des 1 000 euros et certains flirtant même avec celle des 1 500 euros. Cette fois-ci, nous vous recommandons le Oppo Find X5, un smartphone avec une fiche technique solide qui a fait quelques compromis, mais qui est résolument une bonne affaire avec cette réduction de 400 euros grâce aux soldes d’été.

Le Oppo Find X5 en bref

Une dalle AMOLED en FHD+ très agréable

L’interface ColorOS, l’une des meilleures du marché

Une charge rapide à 80 W

Au lieu de 999 euros habituellement, le Oppo Find X5 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Un smartphone qui transpire le premium

Il a beau ne pas être labellisé « Pro », le Oppo Find X5 a tout d’un smartphone haut de gamme, à commencer par son design fin aux très belles finitions ainsi que sa dalle AMOLED de 6,55 pouces en définition Full HD+. Son taux de rafraîchissement est variable mais pas aussi adaptatif que la plupart des concurrents, ici, vous avez seulement le choix entre une fréquence de 60 Hz ou de 120 Hz. Il n’empêche que l’écran est excellent, surtout au niveau de la colorimétrie avec une couverture de 106 % du spectre DCI-P3.

Le module photo se compose de trois capteurs avec un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 50 Mpx également (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 13 Mpx (f/2,4). L’Oppo Find X5 est également muni d’un capteur frontal de 32 Mpx. Sur ce volet, ce smartphone est impressionnant, surtout sur ses principaux modes de vue (capteur principal, ultra grand-angle, mode nuit et mode portrait). Seul le téléobjectif x2 mériterait d’être un poil plus polyvalent.

Une fiche technique impeccable, mais déroutante

À l’intérieur du Oppo Find X5, nous retrouvons un SoC Snapdragon… 888. Une puce de 2021 dans un smartphone de 2022 ? Encore un compromis pour tirer le prix vers le bas, et ce n’est pas forcément un mauvais choix quand on sait que le SoC de référence à l’époque était le Snapdragon 8 Gen 1, un processeur puissant mais souvent sujet à la surchauffe. Oppo a donc joué la carte de la sécurité avec le Snapdragon 888 qui se débrouille sur le terrain du gaming sans mettre le feu à vos composants.

Pour l’interface, l’Oppo Find X5 se base sur ColorOS 12.1, un logiciel basé sur Android 12 mais faisant terriblement penser à iOS, et ce pour notre plus grand bonheur. Au niveau de la navigation, de la fluidité et de l’ergonomie, ColorOS 12.1 arrive à tenir tête à iOS 15, quant aux fonctionnalités, on ne saurait dire ce qui lui manque tellement le logiciel est complet. En ce qui concerne l’autonomie, l’Oppo Find X5 embarque une batterie de 4800 mAh capable de tenir environ une journée et qui récupère son énergie avec la charge rapide de 80 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Oppo Find X5.

