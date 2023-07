NordVPN lance une offre spéciale pour profiter des soldes d’été en toute sécurité

Vous en avez sûrement entendu parler dans une pub à la télé, à la radio ou sur YouTube. NordVPN a une stratégie de communication vraiment poussée faisant de lui le VPN le plus populaire du marché, mais cette notoriété est également due à ses nombreuses fonctionnalités ainsi que son rapport qualité-prix intéressant. À l'occasion des soldes d'été, le roi des VPN dégaine une offre spéciale vous faisant profiter d'une réduction s'élevant jusqu'à 68 % sur ses formules de deux ans et d'un mois offert.

Afin de faire des achats en ligne en toute quiétude durant ces soldes d’été, NordVPN propose une nouvelle offre sur ses trois formules d’abonnement avec une réduction s’élevant jusqu’à 68 % d’une part, mais aussi un mois offert. Une véritable affaire s’agissant d’un des VPN les plus complets du marché, et si vous avez besoin d’être convaincu, vous avez la garantie satisfait ou remboursé jusqu’à 30 jours après la souscription.

Un abonnement chez NordVPN, c’est quoi

D’excellents débits grâce au protocole NordLynx

Un parc de plus de 5700 serveurs dans une soixantaine de pays

Un gestionnaire de mot de passe et un cloud chiffré dans la formule Premium

Un SAV efficace et en français !

Un VPN basé au Panama qui échappe aux lois sur la conservation des données

Durant les soldes d’été, NordVPN propose son abonnement de deux avec un mois offert à partir de 3,35 euros par mois pour la formule d’entrée de gamme « Essentiel », pour un total de 80,40 euros. Vous pouvez aussi opter pour la formule « Avancé » (avec Nordpass) à 4,31 euros par mois pour un total de 103,44 euros ou pour la formule « Premium » (avec Nordpass et Nordlocker) à 5,27 euros par mois pour un total de 126,48 euros.

Le VPN le plus populaire du marché

NordVPN n’est pas le VPN le plus rapide du marché, ni celui au meilleur rapport qualité-prix, mais il fait tout de même partie du haut du panier grâce à son niveau de sécurité exemplaire, ses nombreuses fonctionnalités et son SAV efficace et en français. NordVPN est également apprécié pour le respect de la confidentialité de ses utilisateurs, étant donné que son siège social se trouve au Panama, il n’a aucune obligation en termes de conservation des données et échappe à la surveillance de certaines nations.

À l’heure où sont écrites ces lignes, NordVPN dispose d’un parc de plus de 5700 serveurs répartis dans une soixantaine de pays. Vous avez à disposition les protocoles OpenVPN et IKEv2 mais également le protocole maison de NordVPN baptisé NordLynx. Il s’agit de l’un des meilleurs du marché puisqu’il optimise la vitesse et la stabilité de connexion pour profiter de hauts débits et d’une bande passante illimitée. Que ce soit pour la navigation ou le streaming, ce VPN offre des performances remarquables.

Accessible sur n’importe lequel de vos appareils

Vous pouvez accéder à NordVPN depuis n’importe lequel de vos appareils : smartphone, PC, laptop, tablette et même Smart TV. Il est d’ailleurs possible de sécuriser jusqu’à six appareils en même temps avec un seul compte à partir du moment où l’appareil en question fonctionne avec Windows, Android, Mac, iOS, Linux ou Fire TV. L’interface simple et complète de l’application est agréable à utiliser, NordVPN propose par défaut le serveur le plus efficace selon votre localisation.

L’application vous donne accès à une panoplie complète de fonctionnalités, à commencer par une carte du monde avec les plus de 5700 serveurs auxquels le VPN arrive à se connecter rapidement. Vous avez également le choix du protocole ainsi que la possibilité d’activer certaines options de cybersécurité basiques comme le Kill Switch qui coupe votre trafic Internet dans le cas d’une déconnexion intempestive de votre VPN ou du Split Tunneling qui chiffre une partie de vos données seulement afin de libérer de la bande passante.

Les avantages des formules « Avancé » et « Premium »

Plus qu’un VPN, NordVPN propose d’autres services complémentaires disponibles dans ses formules d’abonnement, à commencer par Nordpass, un gestionnaire de mot de passe. Il agit comme un coffre-fort numérique dans lequel sont entreposés tous vos mots de passe ainsi que numéro de carte bancaire. Lorsque vous devez rentrer l’un de ces identifiants, NordVPN le fait automatiquement à votre place. Nordpass inclut également un scanner de vulnérabilités qui vous indique lesquels de vos identifiants sont les plus vulnérables.

Les abonnés à la formule Premium auront, en plus de Nordpass, accès à Nordlocker. Il s’agit d’un cloud chiffré de 1 To qui s’appuie sur les cryptages AES-256 et 4096-bit RSA pour conserver vos fichiers avec le plus haut niveau de sécurité possible. Il existe également un cloud de 2 To et un autre de 3 To. Les partages entre vos données locales et ceux du cloud se fait via une application dédiée avec des transferts rapides. Pour 5 euros par mois, vous serez sûrement satisfait.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis sur ce que vaut NordVPN aujourd’hui.

