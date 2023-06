Ce moniteur Lenovo (WQHD, 24″) parfait pour la bureautique est à -40 % pendant les soldes

Avec sa définition QHD, sa dalle IPS et sa conception ergonomique, l'écran PC Lenovo L24q-30 est idéal pour enchaîner des tâches de bureautique ou plus généralement pour le télétravail. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu'en cette période de soldes d'été, son prix s'allège de 100 euros et passe de 249 à 149 euros chez Rue du commerce.

Les moniteurs dédiés à la bureautique se doivent de cocher plusieurs cases pour permettre à leurs utilisateurs de travailler le plus efficacement possible. Son socle doit par exemple être réglable pour offrir un confort visuel suffisant et la dalle doit idéalement être assez grande pour disposer d’un large espace de travail. La qualité d’image a également toute son importance. Le modèle L24q-30 de Lenovo remplit justement tous ces critères, et ce, sans être affiché à un prix trop élevé. Surtout en période de soldes, puisqu’actuellement, il bénéficie d’une promotion de 100 euros.

Les points forts du Lenovo L24q-30

Une dalle QHD de 24 pouces

Une conception ergonomique

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Initialement affiché à 249 euros, le moniteur Lenovo L24q-30 est désormais proposé à 149 euros chez Rue du commerce.

Une haute qualité d’image sur une dalle plutôt réactive

Le premier atout du Lenovo L24q-30 est, sans surprise, son écran de 24 pouces, soit une diagonale assez confortable pour travailler et ouvrir plusieurs onglets de manière lisible. Certes, certains autres moniteurs de la marque embarquent des dalles bien plus grandes, qui approchent davantage les 30 pouces, mais les bordures d’écran quasi inexistantes du L24q-30 permettront de donner cette impression d’immersion que les grands écrans nous offrent habituellement. On aura ainsi droit à une large surface de travail, mais ce n’est pas tout. En effet, la qualité d’image n’est pas en reste puisque la dalle IPS bénéficie d’une définition WQHD (2560 x 1440 pixels). Les couleurs seront bien vives et détaillées ; une netteté qui est tout de même bien plus agréable lorsque l’on travaille de longues heures.

Autre bon point de cet écran : son taux de rafraîchissement de 75 Hz, soit l’assurance d’une bonne fluidité dans la navigation. Bien sûr, ce genre de caractéristique est généralement scrutée par les gamers, qui exigent tout de même un taux bien plus haut, mais si vous souhaitez lancer occasionnellement quelques jeux peu gourmands, vous pourrez le faire sans trop de souci. D’autant plus que le moniteur Lenovo est aussi compatible avec AMD FreeSync, qui se chargera de résoudre les problèmes de tearing (ou déchirures d’écran) et minimisera les saccades durant vos parties. Pour ne rien gâcher, l’écran assure un taux de réponse de 4 ms, ce qui est tout à fait convenable pour un tel modèle.

Une conception ergonomique

L’ergonomie d’un moniteur dédié au travail est évidemment importante pour ne pas risquer la fatigue oculaire ou même les problèmes de dos dus à un mauvais positionnement devant l’écran. Le socle du Lenovo L24q-30 pourra bel et bien être réglé selon les préférences de l’utilisateur. Il pourra ainsi être incliné jusqu’à -5° vers l’avant et jusqu’à 22° vers l’arrière sur un axe horizontal.

Enfin, en ce qui concerne sa connectique, le Lenovo L24q-30 propose le strict minimum avec un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 et une prise casque. Vous pourrez donc facilement connecter d’autres appareils, comme un deuxième écran pour bénéficier d’une plus grande surface de travail.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs écrans PC pour la bureautique ?

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !