Soldes d’été : -33 % sur la Logitech G502 X Lightspeed, la reine des souris gamer sans fil

La Logitech G502 est une souris sortie il y a quasiment dix ans (déjà !) mais qui fut constamment améliorée et déclinée en plusieurs modèles au fil des années. Une vraie success story pour ce best-seller qui continue à être la gamme de souris la plus vendue au monde et qui n'échappe pas aux soldes d'été. En ce moment, la Logitech G502 X Lightspeed est disponible à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros chez Darty.

Logitech est un constructeur suisse dont la réputation et le savoir-faire dans le domaine des périphériques pour PC ne sont plus à démontrer, la gamme des Logitech G502 démarrée en 2014 en est un parfait exemple. La Logitech G502 X Lightspeed est parfois considérée comme étant la meilleure souris gaming du marché et grâce aux soldes d’été, elle profite actuellement d’une réduction de 33 %.

La Logitech G502 X Lightspeed en résumé

Légère et agréable à prendre en main

Les 13 boutons sont tous personnalisables

Les performances du capteur HERO 25K

Une autonomie de 120 heures

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la Logitech G502 X Lightspeed est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Darty.

Une souris polyvalente et agréable au quotidien

Une souris haut de gamme n’est rien si elle ne peut être confortable lors de longues utilisations, malgré des finitions plastiques qui font cheap, la Logitech G502 X Lightspeed est l’une des souris les plus légères du marché avec un poids de seulement 89 grammes. Le confort d’utilisation réside également dans les patins PTFE pour la glisse et dans le grip au niveau du pouce. Pour le design, Logitech fait le choix de la sobriété et la bande RGB que l’on trouve sur la G502 X Plus est ici absente.

Pendant l’utilisation, la Logitech G502 X Lightspeed compte sur un capteur HERO 25K, un capteur optique dont la sensibilité peut s’élever jusqu’à 25600 DPI tout en encaissant une accélération de 40 G avec une vitesse de 400 IPS. Vous avez donc une précision à l’échelle du sub-micron sans lissage, accélération ou filtrage et une réactivité à toute épreuve idéale pour le gaming, particulièrement les FPS ou les MOBA. Les boutons Lightforce avec switch optomécaniques sont eux aussi particulièrement réactifs.

Toute une panoplie de fonctionnalités intéressantes

La Logitech G502 X Lightspeed s’accompagne du logiciel pilote G Hub qui permet de personnaliser la souris sur chacun de ses aspects. Vous pouvez en premier lieu régler la sensibilité du capteur HERO pour qu’il ne soit pas tout le temps ultra-sensible et définir une sensibilité pour le « bouton sniper ». Vous avez ensuite un onglet de personnalisation pour les treize boutons pouvant être associés à de nombreuses fonctionnalités. Enfin, vous pouvez configurer un profil pour chaque jeu et application.

Comme l’indique son nom, cette souris se base sur la technologie sans fil Lightspeed plus performante de 68 % par rapport à la génération précédente. Vous aurez une plus grande liberté de mouvement et ne serez pas encombré par un câble. Enfin, le constructeur suisse annonce une autonomie de 120 heures et la batterie se recharge grâce au port USB-C à l’avant de la souris. Par rapport au modèle précédent, les évolutions sont timides, mais la Logitech G502 X Lightspeed reste une référence incontournable.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Logitech G502 X en filaire.

