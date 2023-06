Le Surface Pro 7+ lisse son prix de 28 % et passe à 899 euros sur la Fnac

Go-Go Gadget au Surface Pro ! L'appareil de Microsoft se transforme en un ordinateur portable complet, une tablette tactile légère et même une station de travail fixe pour les pros. Pensé pour les milieux professionnels et éducatifs, le PC hybride Microsoft Surface Pro 7+ est désormais disponible au grand public. À l'occasion des soldes, la machine voit même son prix fondre et passe à 899 euros sur la Fnac.

Le concept novateur du design 2-en-1 métamorphose le Surface Pro 7+ en un ordinateur portable complet, agrémenté d’un clavier, ou en une tablette tactile. À ce titre, le Surface Pro 7+ s’adresse notamment au milieu professionnel ou éducatif, du fait de sa transformation simplifiée en station de travail. C’était en tout cas le postulat de Microsoft lors de sa sortie, mais le Surface Pro 7+ s’est désormais rendu accessible au grand public. Le pack avec la tablette et son clavier s’affiche à 899 euros au lieu de 1249 euros sur le site de la Fnac.

Les points forts du Microsoft Surface Pro 7+

De meilleures performances que le Surface Pro 7

Un SSD NVMe remplaçable

Pensé pour la mobilité et un usage professionnel

Lancé en 2021 au prix de 1249 euros, le Surface Pro 7+ (et son clavier) est désormais à 899 euros sur le site de la Fnac à l’occasion des soldes d’été 2023.

Une amélioration des composants

Si le design du Surface Pro 7+ ne change pas d’un cheveu par rapport au Pro 7, Microsoft a tout de même effectué une petite mise à jour du côté de ses composants. À l’intérieur, on trouve dorénavant des processeurs Tiger Lake au lieu des Ice Lake, on peut à présent lui adjoindre un modem Qualcomm X20 LTE.

Attention, pas de 5G disponible et sur les modèles 4G LTE, le lecteur microSD est remplacé par un lecteur nano SIM. La batterie passe de 46,5 Wh à 50,4 Wh, permettant à la tablette d’obtenir une autonomie de 15 heures environ. Le SSD devient amovible et facilement remplaçable.

Idéal pour son poste de travail en mobilité

Pensé pour accompagner les professionnels du privé et des milieux éducatifs, le Microsoft Surface Pro 7+ s’illustre dans sa capacité à être un véritable couteau suisse, quel que soit l’environnement de travail. La mobilité n’est plus un problème, vous pouvez effectuer vos tâches quotidiennes de bureautique ou de navigation internet sans aucun problème. Les plus téméraires pourront même se lancer dans la retouche photo ou des petits montages vidéo, mais le Microsoft Surface Pro 7+ à toutefois tendance à s’essouffler un peu vite.

Au niveau de la dalle, l’écran tactile de 12,3 pouces a une définition native de 2736 x 1824 pixels. La dalle IPS affiche de forts contrastes agréables et une bonne reproduction des couleurs. Toutefois, l’écran scintille à une fréquence de 199,2 Hz lorsque la luminosité tourne autour des 57 %, attention à la fatigue oculaire pour les personnes les plus sensibles !

