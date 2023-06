Dell Inspiron 16 : ce laptop bureautique avec Ryzen 7 perd quasiment 200 € grâce aux soldes

Durant ces soldes d'été, il y a des promotions qui font déjà penser à la rentrée de septembre, mais certaines valent le coup comme ce Dell Inspiron 16, un laptop bureautique avec un écran de 16 pouces en définition Full HD+ et un Ryzen 7. Dans ce cas, autant prendre de l'avance et profiter de cette réduction sur le Dell Inspiron 16 dont le prix passe de 749 euros à 568,93 euros.

Dell est une des références incontournables si vous êtes à la recherche d’un laptop dédié au travail, et uniquement pour le travail. Son catalogue fourmille de configurations bien équipées et certaines affichent même un rapport qualité-prix intéressant. C’est le cas de ce Dell Inspiron 16 équipé d’un processeur Ryzen 7 dont le prix baisse de quasiment 200 euros grâce à un code promo, mais surtout grâce aux soldes d’été !

Le Dell Inspiron 16 en quelques points

Un écran de 16 pouces en FHD+

Des performances assurées par un Ryzen 7

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 749 euros habituellement, le Dell Inspiron 16 est maintenant disponible en promotion à 568,93 euros en boutique officielle grâce au code promo Summer30InsNB.

Un châssis sobre et complet à la fois

À l’instar des ordinateurs portables orientés vers une utilisation bureautique, ce Dell Inspiron 16 opte pour un design sobre, passe-partout même, afin de passer inaperçu dans un bureau ou sur les bancs de la fac. Ses finitions argentées et le logo Dell sur le capot font légèrement penser à un MacBook, à la différence près que le Dell Inspiron 16 se dote d’une connectique généreuse. Vous avez là deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un port jack 3.5 mm.

L’écran de 16 pouces est en définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) et est doté d’un grand angle de vue grâce à son ratio 16:10. Le constructeur américain lui applique également un traitement anti-reflets afin que vous puissiez l’utiliser en plein soleil sans avoir à plisser les yeux. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz donne une utilisation fluide et agréable au quotidien, pour la navigation ou le visionnage de vidéos. En revanche, vous aurez compris que ce laptop n’est pas adapté pour le gaming avec des jeux AAA.

Des capacités à la hauteur grâce à son Ryzen 7

Cette configuration du Dell Inspiron 16 tourne avec un processeur Ryzen 7 5825U doté de 8 cœurs et de 16 threads et qui offre une fréquence de base de 2 GHz et de 4,5 GHz en mode turbo boost. Ce processeur est ici épaulé par 16 Go de RAM DDR4 et est livré avec une carte graphique AMD Radeon. Cette combinaison vous offre une utilisation fluide et sans ralentissements pour des tâches basiques, vous pouvez même vous permettre un peu de montage photo et vidéo.

La batterie à quatre cellules de 54 Wh est capable de tenir environ 8 heures, ce qui est correct pour un laptop se devant de tenir une journée de travail. Mais le plus pratique ici est sa technologie ExpressCharge qui permet de récupérer 80 % de l’autonomie en une heure d’après Dell. Enfin, ce Dell Inspiron 16 embarque un SSD M.2 NVMe de 512 Go, vous avez de quoi stocker tous vos souvenirs, travaux et projets de montage avant d’arriver à saturation, mais aussi d’exécuter vos logiciels à une vitesse quasi instantanée.

