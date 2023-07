Ce distributeur de croquettes connecté voit son prix fondre pendant le Prime Day

Pourquoi ne pas investir dans une gamelle connectée ? Très pratique, celle-ci permet de gérer à distance la distribution de croquettes pour votre animal de compagnie. Idéal pour partir en week-end sans s'inquiéter.

Qui dit été, dit souvent vacances, ou au moins week-end. Et c’est parfois toute une organisation pour qui veut s’évader quelques jours, lorsque l’on est l’heureux propriétaire d’un chien ou d’un chat. La gamelle connectée Smart Pet Food Feeder de Xiaomi permet de contrôler précisément la distribution de croquettes à distance. Un accessoire très pratique si vous n’avez personne pour nourrir votre chien ou chat en votre absence. Au quotidien, cela permet aussi de gérer efficacement les quantités, au lieu de laisser un bol de croquettes plein qui sèche toute la journée. Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder voit son prix baisser drastiquement à l’occasion du Prime Day : de 129 euros, puis 89 euros, il passe à 54,99 euros aujourd’hui.

Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder en bref

Compatible avec l’app Xiaomi Home ou Mi Home

Capacité de 1,8 kg de croquettes

Étanche pour garder les aliments frais et secs

À l’origine, la gamelle connectée de Xiaomi est vendue à 129,99 euros. Amazon propose un rabais de plus de 50 % : le Xiaomi Smart Pet Food Feeder est à seulement 54,99 euros.

Gamelle connectée : la bonne solution pour les vacances

Partir quelques jours loin de chez soi quand on a un animal de compagnie peut parfois s’avérer être une vraie galère si personne n’est disponible autour de vous. Une gamelle connectée permet de régler le souci de la nourriture. Il suffit ainsi de remplir le réservoir de croquettes avant de partir. Ce dernier reste parfaitement étanche à l’air grâce au joint en silicone, ce qui évite à la nourriture de se sécher ou de se ramollir. Il est par ailleurs sécurisé, ce qui évitera toute ouverture accidentelle, notamment si votre animal de compagnie tente de forcer tout ça.

Une distribution facile à distance

Via l’application Xiaomi Home ou Mi Home sur votre smartphone, vous décidez quand la nourriture est distribuée et en quelle quantité (en grammes). Cette dernière passe par une lame de distribution et tombe dans le bol en acier inoxydable alimentaire. Ce même bol est amovible et peut donc être nettoyé très facilement. Un agitateur est également mis en place dans le réservoir.

Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder peut stocker jusqu’à 1,8 kg de croquettes et est adapté à tous les chats, ainsi qu’aux chiens de petite taille. Xiaomi a soigné le design pour qu’il reste discret, tout en plastique blanc, avec un cordon électrique tressé qui évitera tout dégât en étant mordillé.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.