Xiaomi Pad 6 : il a fallu deux mois pour passer de 399 € à seulement 284 €

On pensait le marché des tablettes en déclin définitif, mais depuis quelque temps la tendance s’est fortement inversée. Certains constructeurs en ont profité pour mettre en avant leurs modèles dont le succès n’est plus à prouver comme Xiaomi avec sa fameuse Pad 5 et son rapport qualité-prix imbattable. Le mois de juillet de cette année a vu arriver dans les rayons sa successeure, la sobrement intitulée Pad 6, un modèle forcément plus évolué techniquement, dont le prix est toujours aussi avantageux. Un revendeur propose tout de même une réduction de plus de 100 euros.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Son écran IPS à 144 Hz HDR10

Son puissant Snapdragon 870

Sa bonne autonomie

Initialement à 399 euros, la version 6 Go de RAM + 128 Go de la tablette Xiaomi Pad 6 est disponible en promotion sur AliExpress via la boutique officielle de Xiaomi (livrable en 5 jours ouvrés) et tombe 284 euros avec le code promo FR45.

Une tablette discount aux airs de haut de gamme

La première force de la Xiaomi Pad 6 est clairement son positionnement performance-prix. Sur ce modèle, on a le droit à technique solide sans payer le prix fort. Elle est équipée d’un excellent écran IPS de 11 pouces au format 16/9, affichant une définition de 2 880 x 1 1800 pixels. La dalle prend même en charge le HDR10 et cache quatre haut-parleurs labélisés Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Enfin, elle a même le droit à un taux de rafraichissement de 144 Hz pour une fluidité optimale.

Dans les entrailles de la bête, Xiaomi y a intégré un SoC Snapdragon 870 pour assurer côté performances. Cette puce se montre suffisamment puissante pour effectuer du multitâche, ou même lancer des jeux 3D avec des graphismes au maximum dans certains cas. De manière générale, c’est une tablette performante qui saura contenter tous les types d’utilisations.

Une tablette faite pour durer

Esthétiquement, la Xiaomi Pad 6 ne change pas tellement de sa grande sœur. Elle dispose toujours de bords bien arrondis et de fines bordures autour de l’écran. Côté Photo, il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais le capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant sont suffisants pour prendre quelques clichés lumineux ou faire des appels occasionnels en visio.

Quant à l’autonomie, le constructeur chinois intègre une batterie de 8 840 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours, selon votre utilisation. Cela reste dans la moyenne des tablettes du marché. La recharge se fait via son port USB-C, avec une charge rapide allant jusqu’à 33 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Pad 6.

Afin de découvrir la concurrence de la Xiaomi Pad 6, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères disponibles en 2023.

