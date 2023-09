Ces deux forfaits 100 Go sont à moins de 10 €/mois, mais quel est le meilleur ?

Vous cherchez votre prochain forfait pas cher ? Voici un nouveau versus faisant s'affronter Lebara et Reglo Mobile sur leur forfait de 100 Go à moins de 10 euros par mois respectif.

Vous aviez prévu de changer de forfaits mobile pour la rentrée et dépenser le minimum possible pour un max de Go ? En premier temps, vous avez l’occasion de comparer les forfaits 4G en cours via notre comparateur dédié et dans un second, ce versus opposant deux forfaits de 100 GO à moins de 10 euros par mois chez Lebara et Reglo Mobile saura mieux vous orienter. Tiens d’ailleurs, lequel est le meilleur ? Réponse dans ce versus !

Deux opérateurs virtuels, deux réseaux différents

Chez les deux opérateurs, les forfaits comprennent les appels et SMS illimités depuis la France Métropolitaine, l’Europe et les DOM. Lebara propose des appels illimités vers 43 destinations internationales, dont certaines en dehors des frontières de l’UE tandis que chez Reglo Mobile, on trouve aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Côté réseau, Lebara utilise le réseau d’Orange, soit le premier réseau en France selon l’ARCEP. L’opérateur historique propose une couverture du territoire à 93 %, soit 99 % de la population avec un débit moyen en téléchargement de 89 Mbit/s. Chez Reglo mobile, c’est Bouygues Telecom qui fournit le réseau. C’est aussi l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité avec une belle couverture réseau, mais revanche, les débits en 4G sont moins bons avec une moyenne de 55 Mbit/s en téléchargement.

Concernant l’enveloppe de data à l’étranger, Lebara comme Reglo mobile proposent une quantité de data correcte depuis l’Europe et les DOM, à savoir 10 Go.

Lebara gagne !

Les deux opérateurs proposent des offres intéressantes, mais la victoire de Lebara est assurée. Le NVMO marque beaucoup de points notamment grâce au réseau Orange et surtout à l’activation de la carte SIM gratuite tandis que celle de Reglo mobile est à 10 euros. Si vous avez un doute entre les deux offres, nous vous conseillons de vous tourner vers Lebara.

