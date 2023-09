La qualité Arlo pour pas cher avec ce pack 2 caméra de surveillance 4K à -52 %

La caméra Arlo Ultra 2 regorge de fonctionnalités pour surveiller votre domicile et alerter en cas d’intrusion. Assez onéreuse, aujourd’hui, elle est proposée dans un pack au nombre de 2 pour 339 euros au lieu de 699 euros au départ.

Réputé dans le domaine des caméras de surveillances, Arlo compte un bon nombre de références comme la Ultra 2. Ce modèle a tout ce qu’il faut pour sécuriser votre domicile. Il propose une image en qualité 4K HDR, une vision nocturne en couleur, un projecteur et une sirène intégré… Parfaite pour vous rassurer, l’Arlo Ultra 2 est en prime disponible dans un pack avec 360 euros de réduction.

L’Arlo Ultra 2, c’est quoi ?

Une caméra sans fil avec projecteur et sirène intégrée

Capable d’enregistrer (même de nuit) en 4K avec un angle de vision de 180°

Détecte les mouvements et alerte

Disponible à 699 euros, le pack de deux caméras Arlo Ultra 2 (avec SmartHub inclus) se négocie à 339 euros sur le site d’Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur le site américain. Ce pack est aussi disponible sur le site Ubaldi au même prix.

Des caméras robustes, 100 % sans fil

La caméra Arlo Ultra 2 propose un design reconnaissable entre tous, avec un format compact et une qualité de fabrication sans faille. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV (pas de certification annoncée) — -20 à 45 degrés Celsius. Avec son petit gabarit, l’installation se fait facilement. Vous aurez le choix entre poser la caméra sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien à un support magnétique, très pratique.

Entièrement sans fil, les deux caméras de ce pack fonctionnent sur batterie, et disposent d’une autonomie de 6 mois. Attention : il faut le Smart Hub, un boîtier à brancher à son routeur, pour faire fonctionner l’ensemble (ce dernier est inclus dans ce pack).

Des images nettes et détaillées, avec des fonctionnalités poussées

Pour offrir un rendu net et assez précis, l’ultra 2 offre une définition 4K et supporte également le HDR. Résultat : la caméra offre un très bon niveau de détails et une colorimétrie plutôt naturelle. Avec l’objectif grand angle et l’angle de vision de 180°, on a un champ de vision plus étendu. Il y a même un zoom x12 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu. Le mode nuit est tout aussi efficace, et donne un rendu en couleur grâce à la présence d’un projecteur qui, si un mouvement est détecté, s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

À travers l’application, vous allez pouvoir consulter le flux vidéo en direct, mais aussi entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, elle est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté ou bien lancer à distance depuis l’app. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud. Rassurez-vous, il est possible d’ajouter au smart hub une microSD. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles.

Pour plus de détails : retrouvez notre test sur l’Arlo Ultra 2.

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée d’Arlo avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

