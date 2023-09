Disponible depuis un mois, la Samsung Galaxy Watch 6 est déjà à moitié prix

Lancée en août dernier aux côtés du modèle Classic, la Samsung Galaxy Watch 6 bénéficie d'ores et déjà d'une baisse de prix non négligeable. Et ce, grâce à un code promo et à un bonus de reprise. Cette montre connectée peut ainsi vous revenir à 179 euros au lieu de 319 euros chez Boulanger.

C’est à la fin du mois de juillet que la Samsung Galaxy Watch 6 a été présentée, aux côtés du modèle Classic, par la marque sud-coréenne. Il faut savoir que les deux références partagent les mêmes fonctionnalités (fonctions de santé, navigation, autonomie, écran…), mais deux caractéristiques permettent de les différencier : leur design… et leur prix. En effet, la Samsung Galaxy Watch 6 est nettement moins chère que la Classic, et c’est encore plus le cas actuellement puisqu’à peine sortie, elle bénéficie déjà d’une promotion et d’un bonus reprise qui font considérablement baisser son prix.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Watch 6

Un design soigné

Un écran de très bonne qualité

Des fonctions complètes

Initialement affichée à 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 Bluetooth (40 mm) est désormais affichée à 249 euros chez Boulanger grâce au code promo WATCH70. Notez que ce code promo est valable pour tous les modèles de Samsung Galaxy Watch 6 chez Boulanger. Mais grâce à un bonus de 70 euros pour la reprise d’un ancien appareil, cette montre connectée peut finalement vous revenir à 179 euros. Et ce n’est pas tout : pour tout achat entre le 11 août et le 30 septembre 2023 inclus de la Samsung Galaxy Watch 6 Bluetooth, Samsung offre une batterie externe charge rapide (EB-U3300XJEGEU). Pour cela, il faudra remplir la demande avant le 14 octobre inclus.

Sachez par ailleurs que les modèles Samsung Galaxy Watch 6 Classic bénéficient aussi d’une réduction et d’un bonus reprise. Cette montre connectée peut ainsi vous revenir à 219 euros chez Boulanger au lieu de 419 euros grâce au code promo WATCH100 et à un bonus reprise de 100 euros.

Un design maîtrisé et un très bel écran

Si la Samsung Galaxy Watch 6 Classic mise davantage sur l’élégance, le design de la Galaxy Watch 6 ne démérite pas et adopte des lignes plus futuristes et modernes, tout en courbes. Contrairement au modèle plus cher, la Galaxy Watch 6 est dénuée de la fameuse lunette rotative, ce qui permet en réalité à l’écran de s’exprimer correctement. Samsung a par ailleurs opté pour des bordures d’écran bien plus réduites que celles que l’on trouvait sur la Galaxy Watch 5 de l’an dernier.

En parlant de l’écran, justement, le modèle 40 mm intègre désormais un écran de 1,31 pouce, contre 1,2 pouce pour la Galaxy Watch 5. La dalle est ici AMOLED et Always-On, et profite surtout d’une luminosité maximale de 2000 cd/m² plutôt rare sur le marché. Les bordures plus fines permettent évidemment de profiter d’un design plus agréable à l’œil, même si elles sont bien visibles, contrairement à ce qu’on peut constater sur les Apple Watch, par exemple. La Galaxy Watch 6 se démarque également du modèle Classic par les matériaux utilisés sur son boîtier. Ici, pas d’acier inoxydable, mais seulement de l’aluminium, un matériau qui promet une légèreté appréciable de l’ensemble. La montre peut clairement se faire oublier sur le poignet.

Une montre complète et de nombreuses fonctionnalités

Dans les entrailles de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve une nouvelle puce Exynos W930 qui augmente la fluidité de 18 % d’après Samsung. Côté interface, on a droit à One UI Watch 5, basée sur Wear OS 4, tout comme le modèle Classic. Sur le plan des mesures de sport et de santé, là aussi la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic sont jumelles. Sont ainsi disponibles de nombreuses mesures de santé comme la fréquence cardiaque en continu, la saturation pulsée en oxygène dans le sang, la mesure du niveau de stress, l’examen des différentes phases de sommeil et même la mesure de la température de l’utilisateur pendant la nuit. Un électrocardiogramme et la prise de tension sont aussi présents pour les détenteurs d’un smartphone Samsung. Mention spéciale également pour le capteur de température infrarouge, qui prédirait l’arrivée des règles en se basant sur l’augmentation sensible de la température cutanée pendant le sommeil. Il s’agit là d’un simple indicateur, et non d’une méthode de contraception fiable, cependant.

Côté sport, la montre donne la possibilité de personnaliser ses entraînements et reconnaît 90 activités sportives comme la course à pied, la natation, le vélo ou encore le yoga. Des entraînements en fractionné peuvent également être programmés, et il est également possible de définir une zone de fréquence cardiaque personnalisée selon ses objectifs sportifs. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Galaxy Watch 6 peut atteindre les deux jours d’utilisation, mais avec un usage modéré. Un résultat un peu décevant lorsque l’on sait que plusieurs concurrents parviennent à proposer une semaine d’autonomie…

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 6.

Si vous souhaitez découvrir les modèles concurrents de la Samsung Galaxy Watch 6, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

