Voici un énorme TV 4K LG pas cher de 75 pouces pour votre salon : seulement 749 €

Envie d’un très grand TV pour se sentir comme au cinéma, et le tout sans se ruiner ? Ce TV LG 75NANO766QA est la solution : au lieu de 1 299 euros, il se négocie à 749 euros.

LG est réputé pour ses téléviseurs OLED, mais la marque coréenne pense tout de même à une alternative moins chère avec sa technologie NanoCell, très similaire à celle du QLED de Samsung. Cette gamme de téléviseurs propose un meilleur rapport qualité-prix, sans négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 75NANO766QA qui voit son prix passer sous les 800 euros, ce qui est un excellent pour un téléviseur de cette taille.

Les points forts du LG 75NANO766QA

Un écran géant de 75 pouces

Compatible 4K, HDR et HDR10 Pro

Son interface WebOS fluide et intuitive

D’abord à 1 299 euros, puis remisé à 899 euros, le téléviseur LG 75NANO766QA revient à 749 euros sur le site Carrefour grâce à une ODR d’une valeur de 150 euros.

Une dalle géante pour une meilleure immersion

Avec le modèle de LG, il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 75 pouces. Une chose est sûre, ce TV offre des dimensions très confortables pour regarder ses séries et ses films dans les meilleures conditions. Sa dalle utilise la technologie NanoCell, qui se rapproche au QLED de Samsung. Cette dernière repose sur un filtre basé sur des boîtes quantiques, appliqué sur une dalle LCD. Certes, elle n’est pas au niveau de l’OLED, mais affiche des couleurs plus riches et des noirs plus intenses que les modèles LCD.

Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec le HDR et HR10 Pro pour une expérience comme au cinéma, notamment avec la présence du mode Filmmaker. Il va tout simplement permettre de restituer la qualité de l’image telle qu’elle est présentée au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la partie audio, pas Dolby Atmos, mais vous pourrez y associer une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant.

Une smart TV avec des fonctionnalités intéressantes

Le modèle 75NANO766QA de LG profite des fonctionnalités d’une Smart TV. Avec son logiciel WebOS 22, vous pourrez aisément naviguer vers vos plateformes de streaming favorites et binger sans concession sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. De plus, grâce à son processeur Alpha 5 Gen 5 AI 4K, tous les flux d’image seront upscalés en 4K, et ce, peu importe leur source. Cela s’applique donc aussi bien aux DVD, aux séries Netflix qu’aux jeux vidéo.

En parlant du gaming justement, elle n’est pas totalement adaptée pour les consoles next-gen, puisque sa dalle est bloquée à 50 Hz. Dommage, vous serez alors bloqué à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Le constructeur y intègre tout même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour obtenir une meilleure image, elle permet de réduire au maximum la latence.

La technologie NanoCell permet d’offrir une meilleure qualité d’image, mais si vous souhaitez avoir le top du top, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2023.

