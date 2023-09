Xiaomi Watch S1 Active : la montre connectée premium axée sport perd 60 % de son prix

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active offre de nombreuses possibilités, surtout au niveau du suivi des activités physiques. Elle plaira aux plus sportifs d'entre vous, et encore plus maintenant que son prix passe de 199 euros à seulement 77 euros grâce à cette offre.

Sorties au côté de la Watch S1, la Xiaomi S1 Active est une montre connectée davantage orienté sport, ne serait-ce que par son apparence. Elle propose une fiche technique complète avec de nombreuses fonctionnalités afin d’assurer un bon suivi. Plus abordable que le modèle classique, elle voit son prix chuter sous les 80 euros grâce à cette offre.

Les plus de la Xiaomi Watch S1 Active

Une montre sportive robuste et un écran Amoled de 1,43 pouce

De nombreuses fonctionnalités sport et santé

Une autonomie d’une semaine

Lancée à 199 euros, la Xiaomi Watch S1 Active est disponible en promotion à 77,83 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit d’appliquer le coupon vendeur avant d’ajouter le produit dans le panier.

Un joli design sur une montre orientée sport

La Xiaomi Watch S1 Active a quelques points en communs avec la S1, mais se différencie par son aspect plus baroudeur. Conçue pour les activités sportives, elle intègre un cadran plus robuste avec une lunette graduée en métal autour de l’écran ainsi qu’un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive.

Dans cette catégorie de produit, il faut généralement s’attendre à un produit imposant. Ici, on apprécie l’effort de la marque de rendre sa smartwatch élégante, discrète et légère (36 g). Son écran Amoled de 1,43 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels est confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre. Sur la tranche de la montre, on retrouve deux boutons physiques servant à la navigation et aux modes sportifs.

Une montre endurante qui assure un bon suivi

Pour suivre votre santé et votre activité physique, la S1 Active est capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2) ou encore la qualité du sommeil. Ces informations sont consultables directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear pour des analyses plus poussées et complètes. Elle propose 19 activités et donne accès à 100 autres modes d’exercices pour répondre aux besoins de la plupart des passionnés de sport. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis.

Xiaomi a mis également le paquet sur l’autonomie, pour que ce modèle tienne durant des treks ou une randonnée, par exemple. Le constructeur assure 12 jours dans un usage classique, et jusqu’à 24 jours avec le mode économie d’énergie. Avec une utilisation plus intensive, elle serait plus proche des 5 ou 7 jours, ce qui reste un très bon score face à la concurrence. À noter, le NFC est aussi de la partie pour le paiement sans contact.

Si vous voulez comparer la montre de Xiaomi avec d’autres références récentes que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

