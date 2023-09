La trottinette électrique la plus abordable de Ninebot est encore moins chère aujourd’hui

Parmi celles et ceux avec un petit budget, qui souhaiteraient une trottinette électrique, la Ninebot E2 Plus E est idéale. Elle va à l’essentiel et revient aujourd’hui à 249 euros contre 349 euros au départ.

Ninebot Segway propose une gamme complète pour les trottinettes électriques. Une bonne idée, qui permet de satisfaire la plupart des utilisateurs. Parmi celles et ceux qui auraient un petit budget, le modèle E2 Plus E est celle qu’il vous faut. Elle va à l’essentielle pour réduire la facture finale. Elle n’est pas pour autant dépourvue de qualité, et on l’apprécie encore plus maintenant qu’elle se négocie à moins de 250 euros.

La Ninebot KickScooter E2 Plus E, c’est quoi ?

Une trottinette légère et facilement maniable

Un moteur puissant pour monter facilement jusqu’à 25 km/h

Une autonomie correcte pour les petits trajets urbains

Au lieu de 349 euros sur le site du constructeur, la Ninebot KickScooter E2 Plus E se trouve chez la plupart des revendeurs aux alentours de 300 euros, mais c’est chez Decathlon qu’on la trouve à son meilleur prix : 249 euros seulement.

La qualité Ninebot sans payer le prix fort

En apparence, la Ninebot Kickscooter E2 Plus E se fond dans la masse, mais la qualité de fabrication se ressent : ses finitions sont réussies avec ses petites touches orangées. Elle est non seulement capable de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, elle est aussi facile à transporter grâce à son poids de 14,4 kg. Notez aussi qu’elle dispose d’un système de pliage facile, ce qui vous facilitera la vie pour la ranger dans le coffre d’une voiture ou simplement pour la porter d’une main si la situation l’impose.

Une fois sur la route, vous pourrez compter sur des pneus de 8,1 pouces, qui certes sont plus petits, absorbent correctement les chocs, ainsi que de deux freins indépendants : un électronique à l’avant et un à tambour à l’arrière. Sur le guidon, on retrouve un écran LED de 2,8 pouces, lequel donne accès aux informations essentiels, tels que la vitesse, le niveau de batterie, et le mode choisi. Il existe trois odes de conduite à disposition : Drive, Sport et Marche.

Idéale pour les petits trajets

Au niveau des performances, la Ninebot E2 Plus E s’équipe d’un moteur d’une puissance de 300 W et de 500 W de puissance maximale. Cela reste suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, le tout sans effort à fournir. Et si sur votre trajet se dresse une grande montée, sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 12° d’inclinaison, mais elle perdra en vitesse rapidement.

Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 25 km. C’est un petit chiffre à côté des 70 km que la Ninebot KickScooter Max G2 E offre, mais il faut rappeler que ce modèle est avant tout conçu pour les petits trajets. Comptez entre 15 et 20 km d’autonomie, selon votre utilsation. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, ce modèle suffit à ce type de besoins, mais veillez bien à regarder si votre batterie est pleine avant chaque trajet. Un point à prendre également en considération, la charge est très lente puisqu’il faut 7H30 pour récupérer totalement de l’énergie.

