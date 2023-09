Sony A80L : la Fnac et Darty baissent déjà le prix de ces récents TV 4K Oled (55 et 65 pouces)

Dévoilée en début d'année, la série des Sony A80L succède à celle des A80K en apportant des améliorations par petites touches, notamment avec une configuration sonore plus évoluée. Polyvalents, ces TV s'adressent à toutes les utilisations et sont en ce moment moins chers grâce à une promotion chez la Fnac et Darty. En ajoutant la version de 55 pouces ou de 65 pouces au panier, une réduction de 10 % est immédiatement appliquée.

La série Sony A80L se veut être une série de TV OLED ultra-haute résolution d’entrée de gamme, mais leur tarif est particulièrement élevé et un chouia difficile à justifier. D’autant plus qu’ils n’apportent que des améliorations mineures par rapport à ceux de la série A80K qui sont moins chers. Pour corriger le tir, la Fnac et Darty ont lancé une opération promotionnelle avec une réduction de 10 % appliquée directement au panier pour les versions de 55 pouces et de 65 pouces.

Le Sony A80L en quelques points

Une belle qualité d’image avec l’OLED 4K

L’interface Google TV complète

Les entrées HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 FPS

Compatible Dolby Atmos et DTS

Au lieu de 1 999 euros habituellement, le Sony XR-55A80L est maintenant disponible en promotion à 1 800,60 euros chez la Fnac et Darty.

La version de 65 pouces profite de la même opération chez les mêmes marchands, le Sony XR-65A80L est disponible en promotion à 2 250,60 euros au lieu de 2 499 euros.

Un écran OLED qui verse dans la sobriété

Le design des TV Sony A80L n’apporte rien de révolutionnaire puisqu’il s’appuie sur celui de la génération précédente. Ces TV sont équipés d’une dalle White-OLED fournie par LG Display en définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et avec un taux de rafraîchissement pouvant s’élever jusqu’à 120 Hz. Malgré l’absence de la HDR10+, ils profitent de toute une panoplie de technologies d’optimisation d’image, déjà d’excellente facture grâce aux contrastes infinis de l’OLED. En revanche, l’affichage tend à manquer de luminosité.

L’audio aussi n’apporte pas vraiment de changements. Les Sony A80L s’appuient sur trois moteurs de vibrations de 10 W RMS ainsi que de deux woofers de 10 W RMS chacun eux aussi. Le seul véritable changement provient de la technologie Acoustic Surface Audio+ qui diffuse un son plus immersif capable de suivre l’action en transformant la surface de la dalle en une sorte de haut-parleur géant. Ce n’est pas révolutionnaire, Samsung appliquant déjà cette technologie baptisée OTS chez elle, mais ça a le mérite d’être efficace.

Un TV pour les gamers et les fans d’anime

Comme évoqué plus haut, les Sony A80L disposent de deux entrées HDMI 2.1, une norme prisée par les gamers puisqu’elle permet de jouer à ses jeux favoris en 4K 120 FPS. Cependant, il faut choisir ici entre le VRR et le traitement d’images Dolby Vision, les Sony A80L ne peuvent utiliser les deux en même temps. De toute manière, sans réglage spécifique, ces TV proposent déjà une excellente fidélité des couleurs et se montrent réactifs avec un input lag de 16 ms en UHD 60 FPS.

Enfin, si ces TV s’adressent également aux fans d’anime, c’est parce que la plateforme Crunchyroll est préinstallée, histoire de regarder les derniers épisodes de Jujutsu Kaisen ou du remake de Kenshin le vagabond. Nous avons aussi des applications de streaming plus populaires telles que Netflix et Amazon Prime Video. Les Sony A80L ont une interface Google TV, avec peu de changement par rapport aux précédents modèles de TV, hormis les paramètres relatifs à la consommation d’énergie qui sont désormais réunis dans un tableau de bord.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony XR-65A80L.

Afin de comparer le Sony A80L avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs TV OLED 4K du moment.

