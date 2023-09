L’atypique TV QLED Samsung The Frame 55″ (2023) perd plus de la moitié de son prix

Le TV Samsung The Frame est l’un des plus originaux avec son design atypique en forme de tableau. De plus, la marque ne lésine pas sur la fiche technique. Aujourd’hui, le modèle 55 pouces de sa série 2023 passe de 1 299 euros à 549 euros seulement.

Parmi les téléviseurs de chez Samsung, on retrouve la gamme The Frame, des modèles avec un design original en forme de tableau. En 2023, la marque continue son concept et ajoute un nouveau revêtement à la dalle pour mieux dissimuler le téléviseur dans votre salon. L’élégance reste maître mot pour cette nouvelle série, et elle ne manque pas d’atout grâce à sa fiche technique complète. Et la bonne nouvelle, c’est que le modèle 55 pouces coûte moins de 550 euros.

L’essentiel à retenir du Samsung The Frame 55LS03B

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Avec un prix barré à 1 299 euros, le téléviseur Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 949 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce à une ODR de 400 euros valable jusqu’au 17 septembre, il peut vous revenir à seulement 549 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung The Frame TQ55LS03BG (2023). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung The Frame TQ55LS03BG (2023) au meilleur prix ?

Un TV qui se fond toujours plus dans le décor

Encore une fois, Samsung veut renforcer l’aspect « toile » sur sa gamme The Frame. La série 2023 dispose d’un nouveau revêtement mat, et le résultat est sans appel : il n’y a plus aucun reflet. Il est évidemment possible de personnaliser l’affichage en mode veille avec l’une des 2 100 œuvres d’art de l’Art Store ou même vos propres photos. Grâce à son capteur de mouvements, le TV The Frame s’allumera seulement lorsque une personne se trouve devant, afin de faire des économies d’énergie.

Au niveau l’affichage, on a droit à une dalle QLED, ici de 55 pouces, compatible 4K Ultra HD et HDR10+ afin de fournir une belle finesse d’image. Il intègre le processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en ultra haute définition de vos contenus favoris. Quant au son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Une smart TV taillé pour le gaming

Bien sûr, le Samsung The Frame (2023) a notamment les fonctionnalités d’une Smart TV grâce au logiciel TizenOS. Vous allez pouvoir naviguer facilement sur Internet et accéder aux plateformes de SVOD directement sur la plateforme. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Le TV est même doté de quatre ports HDMI 2.1, un critère recherché par les gamers puisque cette norme permet de jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. D’autant plus que ce TV embarque le synchroniseur affichage/GPU AMD FreeSync Premium Pro. Idéal pour empêcher l’apparition d’images déchirées et de bénéficier d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Si vous souhaitez un téléviseur plus grand, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED ou Full LED) en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.