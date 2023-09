En promotion à moins de 40 €, ces écouteurs sans fil Sony sont une très bonne affaire

Carrefour donne l'occasion de s'équiper à moindres frais avec ses écouteurs sans fil signés Sony. Les WF-C500 que nous avons notés 8/10 ne coûte plus que 39 euros au lieu de 100 euros à leur lancement.

Sony a dévoilé il y a quelques mois ses WF-1000XM5, les écouteurs sans fil les plus haut de gamme de la firme, mais il faut y mettre le prix. Pour ceux dont le budget est assez serré ou qui souhaitent tout simplement ne pas dépenser plus de 300 euros dans des écouteurs, il en existe certains à prix raisonnable qui profite du savoir-faire de la marque. On retrouve les WF-C500, une référence entrée de gamme, qui est certes dépourvu de la réduction de bruit active, mais délivre une bonne qualité sonore, le tout pour moins de 40 euros grâce à cette offre.

Ce qui plaît chez les Sony WF-C500

Des écouteurs confortables et légers

Une excellente qualité audio

Une autonomie de plus de 10 heures

Lancés initialement à 100 euros, et maintenant vendus aux alentours de 59 euros, les Sony WF-C500 sont en promotion à 39,99 euros seulement sur le site Carrefour.

Des écouteurs confortables, légers et endurants

Les Sony WF-C500 sont des écouteurs sans fil tout en rondeur et compact qui viennent se loger à l’intérieur de l’oreille. Avec seulement 5,4 g sur la balance pour chaque écouteur, on peut les utiliser pendant plusieurs heures sans ressentir la moindre gêne. Ils prennent le format intra-auriculaire, afin de s’adapter parfaitement à vos oreilles pour un confort optimal et un bon maintien. Ils sont agréables à porter, et sont même certifiés IPX4 pour résister à l’eau, aux éclaboussures et à la sueur. De fait, vous pourrez les utiliser pour vos séances de sport.

Sony a tenu à offrir des écouteurs sans-fil compacts, de même pour le boîtier qui accueille les oreillettes. Ce dernier est de forme cylindrique, pesant pas plus de 35 g, il se révèle facilement transportable que ce soit dans une poche ou un sac. Le véritable point fort des WF-C500 est l’autonomie : ils sont capables de tenir plus de 10 heures, tandis que le boîtier de charge offre 10 heures supplémentaires. Et si vous avez besoin de faire le plein d’énergie en urgence, une charge rapide de 10 minutes vous donne jusqu’à 60 minutes d’autonomie.

Un bon rendu sonore, mais sans ANC

Les WF-C500 sont dépourvus de la réduction de bruit active. C’est assez dommage quand on sait que certains concurrents proposent pour la même tranche de prix cette technologie. Une absence de fonction qui nous empêche de mettre un 9/10 aux écouteurs de Sony. Toutefois, ils proposent une bonne isolation passive et un son particulièrement agréable avec un traitement très flatteur. Les graves sont bien mis en avant ainsi que les bas médiums.

À travers l’application de Sony, il est possible d’utiliser un égaliseur afin de personnaliser le son selon vos préférences. Quant aux codecs, ils ne profitent pas du codec LDAC ou du Bluetooth multipoint, et ne prennent en charge que les codecs les plus classiques du marché, l’AAC et le SBC.

Plus d’informations dans notre test sur les Sony WF-C500.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que les Sony WF-C500 avec un prix tout aussi accessible, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans-fil pas chers en 2023.

