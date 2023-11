Dreame L10s Ultra : ce robot aspirateur premium noté 9/10 en promo pendant le Black Friday

Ils étaient perclus de défauts à leurs débuts, mais aujourd'hui, les robots aspirateurs n'ont quasiment rien à envier aux aspirateurs traditionnels et sans fil, même ceux dans le segment du haut de gamme. C'est notamment le cas du Dreame L10s Ultra, sûrement le meilleur modèle du marché puisqu'il a obtenu la note de 9/10 sur notre test.

Depuis quelques années, plusieurs constructeurs se livrent une bataille féroce sur le marché des robots aspirateurs qui se démocratisent de plus en plus dans nos foyers. Parmi eux, le chinois Dreame qui a rejoint le colosse Xiaomi depuis 2017 et qui a sorti cette merveille il y a tout juste un an. Le Dreame L10s Ultra, un robot aspirateur haut de gamme qui ne manque pas de qualité et qui est beaucoup plus accessible en ce moment avec cette réduction de 500 euros sur son prix de départ.

Pourquoi on recommande le Dreame L10s Ultra

Une puissance d’aspiration élevée

Un système auto-nettoyant efficace

Le système de cartographie et de détection poussé

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Dreame L10s Ultra est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Amazon.

Un robot aspirateur qui ne perd pas le nord

Il faut prévoir de la place pour accueillir le Dreame L10s Ultra puisque ce robot aspirateur est livré dans un kit complet avec une station d’accueil imposante. L’ensemble saura toutefois se fondre dans le décor avec ce design épuré, mais il faut tout de même l’installer à un endroit où on ne risque pas de se prendre les pieds dedans. Le robot aspirateur a une conception robuste avec ses pare-chocs et même s’il ne passe pas sous les meubles, il est aussi haut que la plupart des autres modèles du marché.

La configuration est simple, rapide et s’effectue via l’application Xiaomi Mi Home. Une fois le Dreame L10s Ultra appareillé au Wi-Fi, il effectue un premier passage dans toute la maison afin de la cartographier. Il est ensuite possible d’éditer le premier jet sur l’application en ajoutant des murs, des zones interdites, des zones où ne pas laver, etc… Le Dreame L10s Ultra peut être connecté avec un assistant vocal (Alexa, Google Assistant, Siri) pour programmer une séance de nettoyage par exemple.

Puissance et polyvalence au programme

Les performances du Dreame L10s Ultra ne tiennent pas seulement à sa puissance d’aspiration, qui est de 5 300 Pa au passage, mais aussi à son intelligence artificielle. Le robot aspirateur détecte parfaitement les obstacles, arrive à reconnaître les objets qui traînent pour ne pas les aspirer par mégarde, repasse une seconde fois à un endroit lorsque cela est nécessaire et évite même certaines saletés comme les déjections d’animaux pour ne pas les répandre partout. Le problème est qu’il a tendance à voir des déjections là où il n’y en a pas.

Globalement, il est aussi à l’aise sur du parquet que sur du textile, aussi bien pour aspirer les saletés que démêler les poils d’animaux et laver les sols avec ses disques atteignant les 180 tours/minute, d’autant plus qu’il est relativement peu bruyant avec un niveau sonore moyen entre 55 et 65 dB. Trois niveaux d’aspiration sont disponibles et le mode économique est très silencieux, il devient vraiment bruyant dans sa base, au moment du remplacement de l’eau et de la rotation des chiffons. Enfin, sa batterie de 5200 mAh est capable de tenir 3h30 en aspiration seule et met environ quatre heures à être entièrement rechargée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dreame L10s Ultra.

Afin de comparer le Dreame L10s Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots-aspirateurs du moment.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2023 ? Notre comparatif

