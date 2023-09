Decathlon casse le prix de son VAE avec 100 km d’autonomie avant les French Days

Chez Decathlon, on trouve de très bonnes références côté vélo électrique. Le Riverside 520 E en est une, et devrait bien vous plaire, surtout que son prix passe de 1 399 euros à 999 euros, sans compter les aides de l'État.

Decathlon a pris une place importante sur le secteur des vélos électriques. L’enseigne propose propose un catalogue de plus en plus fourni, avec des prix relativement abordables par rapport à la concurrence. Son modèle Riverside 520 E a été annoncé il y a quelques mois, et va intéresser les utilisateurs et utilisateurs à la recherche d’un vélo urbain. Aujourd’hui, il devient bien plus intéressant en tombant sous les 1 000 euros.

Le Decathlon Riverside 520 E, c’est quoi ?

Un VAE parfait pour des balades

Un moteur de 250 Watts, avec un couple de 42 Nm

Une autonomie élevée : 100 km

Disponible à 1 399 euros, le vélo électrique Riverside 520 E est en ce moment en promotion à 999 euros sur le site Decathlon. Notez d’ailleurs que ce tarif peut encore être réduit grâce aux aides de l’État.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Decathlon Riverside 520 E. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Riverside 520 E au meilleur prix ?

Pas besoin de soucier de l’autonomie

Avec le Riverside 520 E, vous allez pouvoir partir l’esprit tranquille pendant vos balades puisqu’il promet de tenir 100 km, et ce grâce à sa batterie d’une capacité de 500 Wh. En utilisant le mode le plus puissant, vous aurez droit à une bonne portée théorique de 60 km. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement.

En plus d’être amovible, la batterie peut être verrouillée. Parfait donc pour éviter les vols, et de la détacher simplement pour la recharger à l’intérieur de votre domicile (3,15 kg). Concernant le poids du vélo, celui-ci pèse 22,5 kg. Si vous n’avez pas de local pour le ranger ni ascenseur le monter chez, cela pourrait s’avérer délicat.

Efficace pour rouler en ville

Le 520 E s’appuie sur un moteur de roue arrière provenant de Vision Industrie, d’une puissance maximale de 250 watts, et d’un couple de 42 Nm. C’est idéal pour des promenades décontractées. Vous allez pouvoir choisir entre trois niveaux d’assistance, allant de l’augmentation de vos performances de pédalage de 90 % au niveau le plus bas à 220 % au niveau le plus élevé.

Au niveau des freins, ils n’ont rien de médiocre, on a droit à des freins à disque hydrauliques avec des disques de frein Tektro TKD de 160 millimètres à l’avant et à l’arrière. La sécurité est assurée, l’éclairage est inclus dans l’équipement. Par contre, il ne comprend pas d’ailes ou de porte-bagages.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.