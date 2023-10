PlayStation Portal en précommande : une PS5 nomade déjà best-seller avant son lancement

En mai dernier, Sony annonçait travailler sur un certain Project Q, une console portable sur laquelle streamer ses jeux PS5 n'importe où à partir du moment où l'on dispose du Wi-Fi. Depuis fin août, ce projet porte enfin un nom : PlayStation Portal, et malgré quelques ratés de communication, cette console est déjà un immense succès à l'international. Chez nous, elle est déjà disponible en précommande chez plusieurs marchands, voici lesquels.

Cela fait bien des années que le marché des consoles portables n’a pas été aussi prolifique. Si ces machines étaient de plus en plus délaissées au profit des jeux sur mobile, elles connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt depuis le succès de la Steam Deck et les progrès en matière de cloud gaming. Preuve en est avec Sony qui se lance maintenant sur ce marché avec la PlayStation Portal, une console portable à voir plutôt comme un périphérique pour streamer ses jeux PS5, qui est déjà disponible en précommande plus d’un mois avant sa sortie.

Où précommander le PlayStation Portal ?

La PlayStation Portal sera officiellement lancée à partir du 15 novembre, soit quelques semaines avant la période des fêtes, alors autant prendre de l’avance en la précommandant avant qu’elle ne soit victime de son succès. En effet, la nouvelle « console portable » de Sony est déjà en rupture de stock au Japon et aux États-Unis. Aujourd’hui, il est déjà possible de la précommander chez plusieurs marchands pour 219,99 euros.



PlayStation Portal : qu’attendre de la nouvelle « console portable » de Sony ?

Les informations sur la PlayStation Portal étant délivrées au compte-goutte, voici ce que nous savons à l’heure où sont écrites ces lignes.

Pour faire court sur le design, la PlayStation Portal est une manette DualSense partagée en son milieu par une dalle LCD de 8 pouces, un peu comme une Nintendo Switch avec ses Joy-Con. Cette dalle est en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On trouve également un port jack 3.5 mm ainsi qu’une connexion PlayStation-Link pour connecter en sans fil les accessoires conçus par Sony. Au niveau de la connectivité, il n’y a pas de Bluetooth, mais on peut y jouer avec une connexion Internet en Wi-Fi. Celle-ci doit avoir un débit d’au moins 5 Mb/s d’après le géant nippon et une connexion d’au moins 15 Mb/s est même recommandée.

Ainsi, la PlayStation Portal est essentiellement dédiée au remote play et permet de jouer à sa PS5 sur un autre écran. En cela, elle est très similaire à la Backbone One, cette manette qui permet de streamer ses jeux favoris sur son smartphone. Mais pour en profiter, il faut bien évidemment posséder une PS5. Et attention à certains jeux qui ne sont pas compatibles avec la technologie du streaming sans fil et ne peuvent donc être pris en charge par la PlayStation Portal ! Idem pour les jeux lancés en cloud gaming via l’abonnement PlayStation Premium Plus.

Un dernier mot sur l’autonomie. Alors que les premières rumeurs assuraient que l’autonomie de la PlayStation Portal s’élèverait entre 3 et 4 heures, Sony viserait en réalité une autonomie similaire à celle de la manette DualSense. En clair, elle disposerait d’une endurance d’une dizaine d’heures selon les réglages. La PlayStation Portal pourrait donc être plus prometteuse que ce que l’on pensait au départ.

