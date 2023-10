Ce laptop gaming avec Ryzen 5 + RTX 3050 est vraiment abordable grâce au Prime Day d’Amazon

Le PC portable Acer Aspire 7 dispose d'une fiche technique plutôt intéressante avec notamment un Ryzen 5, une RTX 3050 et un SSD de 512 Go. Un ensemble qui promet de bonnes performances, et qui ne coûte plus aussi cher qu'avant : pendant le Prime Day, Amazon propose ce modèle à 679 euros au lieu de 999 euros.

Acer est une marque de confiance sur le marché des laptops taillés pour le gaming. Le constructeur parvient surtout à combiner configuration suffisamment puissante et prix contenu. Le modèle Acer Aspire 7 A715-43G-R2LS en est un bon exemple : doté d’une fiche technique comprenant une RTX 3050, un Ryzen 5, un écran 144 Hz ou encore un SSD de 512 Go, ce PC portable était vendu à moins de 1 000 euros à son lancement. En ce moment, c’est même sous les 680 euros que l’on peut le trouver durant le Prime Day d’Amazon.

Les points essentiels de l’Acer Aspire 7

Un écran de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Combo Ryzen 5 + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 999 euros, l’Acer Aspire 7 A715-43G-R2LS est désormais proposé à 679 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Un écran qui promet une fluidité exemplaire

Le design de l’Acer Aspire 7 A715-43G-R2LS tranche avec celui de beaucoup de machines destinées au gaming, lesquelles adoptent généralement des lignes plutôt anguleuses et futuristes à grands renforts d’éléments lumineux. Acer a plutôt misé sur une esthétique plus sobre, avec un châssis totalement noir et un rétroéclairage du clavier blanc. En bref, un PC portable étonnamment élégant qui peut plaire au plus grand nombre.

L’Acer Aspire 7 marque évidemment davantage de points avec son écran, pièce maîtresse de l’ensemble. On a ici droit à une grande dalle Full HD ((1 920 x 1 080) de 15,6 pouces, qui offre aussi une très bonne reproduction des couleurs et des angles de vision bien larges grâce à la technologie IPS. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans le jeu et d’un bon confort visuel en général. Le rapport châssis/écran s’élève quant à lui à 81,61 % grâce à des bordures fines.

Une configuration suffisante

Dans les entrailles de l’Acer Aspire 7, on trouve un processeur AMD Ryzen 5 5625U cadencé à 2,3 GHz (boost jusqu’à 4,3 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM. La partie graphique est quant à elle assurée par une RTX 3050. Il ne s’agit certes pas du dernier GPU en date de Nvidia, la RTX 3050 ayant été remplacée par la 4050, cette ancienne carte graphique est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD, mais les titres les plus récents ne pourront pas être lancés avec les graphismes au maximum. Autrement, l’Acer Aspire 7 comprend aussi un SSD de 512 Go, qui promet des temps de chargement réduits ainsi que des lancements rapides de la machine, en plus d’un stockage considérable.

