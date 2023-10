iPhone 15 : le nouveau fleuron d’Apple est déjà moins cher grâce à un code promo

L'iPhone 15 a beau être arrivé sur le marché il y a seulement un mois, il est d'ores et déjà possible de l'acheter à un prix moins élevé qu'à sa sortie. Sur Rakuten (vendeur Carrefour), ce smartphone premium est affiché à 929 euros au lieu de 969 euros grâce à un code promo.

C’est lors de sa conférence annuelle de septembre qu’Apple a enfin dévoilé la gamme très attendue des iPhone 15. Le modèle classique, l’iPhone 15, est le moins cher de cette nouvelle série, et bien que ses variantes « Pro » aient une fiche technique plus premium, il se montre globalement très efficace, malgré quelques points noirs que l’on a précisés lors de notre test. Mais l’un de ses principaux atouts, actuellement, c’est son prix, qui passe sous la barre des 930 euros grâce à un code promo.

Les atouts de l’iPhone 15

Un écran de 6,1 pouces Super Retina XDR très lumineux

Une puce A16 Bionic

L’arrivée du Dynamic Island

De l’USB-C !

Lancé au prix de 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go, coloris vert) est désormais proposé à 929 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour) grâce au code promo RAKUTEN40. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 48,45 euros offerts sur votre prochaine commande.

Un iPhone avec de l’USB-C et des caractéristiques du 14 Pro

Les détenteurs de l’iPhone 14 Pro pourraient avoir une sensation de déjà-vu en voyant l’iPhone 15, sorti il y a un mois. L’écran de ce dernier gagne (enfin) la fonction Dynamic Island, cette pilule interactive héritée de l’iPhone 14 Pro, grâce à une bulle FaceID bien plus réduite que l’encoche. L’iPhone 15 a aussi récupéré l’affichage Super Retina XDR de son aîné, ainsi que la même diagonale d’écran (6,1 pouces). En revanche, contrairement à l’iPhone 14 Pro, la dalle de l’iPhone 15 est limitée à 60 Hz, ce qui se ressent vraiment à l’utilisation. Pas de ProMotion (donc 120 Hz) ici, donc, réservé aux modèles Pro, ni d’Always-On d’ailleurs. Heureusement, il remonte la pente grâce à une excellente luminosité, qui peut grimper jusqu’à 2 000 nits en extérieur.

Au niveau du cadre, l’iPhone 15 se dote d’arêtes plus arrondies sur les tranches et se pare d’aluminium, étonnamment plus résistant que le titane des versions Pro, même s’il est moins protégé contre les rayures. Notons par ailleurs l’un des changements majeurs de l’iPhone 15 : l’arrivée de l’USB-C en lieu et place du port Lightning. Toutefois, ce port USB-C reste limité à 20 W, donc n’espérez pas de miracles en matière de charge rapide. Cependant, on peut tout de même recharger le boîtier de ses AirPods directement depuis son iPhone grâce à cet ajout et à un câble USB-C vers USB-C. La charge sans fil via MagSafe passe d’ailleurs au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Un capteur photo principal très efficace

Dans les entrailles de l’iPhone 15, on trouve une puce A16 Bionic, qui joue le rôle de processeur et de GPU, et qui promet surtout une puissance plus élevée que celle fournie par l’iPhone 14. Une puce véloce qui permet d’ailleurs d’obtenir de bien meilleurs résultats en photo. La partie photo de cette puce est dorénavant capable de gérer quatre mille milliards d’opérations par photo, avec le capteur photo grand-angle de 48 Mpx, complété par un ultra grand-angle de 12 Mpx. Ce capteur de 48 mégapixels se révèle très efficace et permet notamment, comme sur les smartphones sous Android de faire du pixel bining.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, l’iPhone 15 s’en sort très bien et peut tenir une bonne journée et demie d’utilisation avec une utilisation assez légère. Gare toutefois à la chauffe qui peut survenir au lancement d’applications gourmandes, ce qui peut faire fondre la batterie plus rapidement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15.

Si vous souhaitez comparer l’iPhone 15 avec d’autres produits de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

