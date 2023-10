À moins de 500 euros, ce pack PS5 avec EA FC24 est une sacrée aubaine à saisir rapidement !

Il reste à peine quelques heures pour obtenir ce pack PS5 accompagné d'une version dématérialisé du dernier EA FC 24.

Voilà une offre que les retardataires en console new gen et les amateurs de foot virtuels ne doivent pas rater. Sony vient de baisser radicalement le prix de son pack regroupant une PS5 (Blu-Ray Édition) avec le tout dernier EA FC 24 (FIFA 24 pour les intimes), au point que celui-ci soit le même qu’au lancement de la console, prix qui a augmenté de 50 euros depuis. On se retrouve donc avec une console à son prix de lancement accompagné d’un jeu. Il faudra cependant se dépêcher pour l’obtenir, l’offre se terminant dans quelques heures seulement.

Que propose ce pack ?

Une PS5 En version Blu-Ray avec une manette DualSense

le jeu EA FC 24 en version dématérialisée

Au prix de lancement de la console et avec un jeu

Il reste seulement quelques heures pour acquérir ce pack PS5 + EA FC24 pour un prix préférentiel de 499,99 euros au lieu de 619 euros. C’est une occasion parfaite pour se mettre à la nouvelle génération de console et essayer, entre autres, EA Sport FC24 à moindres frais.

Pourquoi la PS5 doit-elle figurer dans votre salon ?

La PS5 justifie encore le gap générationnel significatif par rapport à la génération précédente. Il faut dire qu’elle en a sous le capot cette console blanche : un processeur AMD Ryzen Zen 2, un GPU AMD RDNA 2 de 10,28 TFLOPS et 16 Go de RAM. Elle est donc capable de faire tourner des jeux jusqu’en 4K en résolution native. Le son n’est pas non plus en reste avec une gestion de l’audio 3D grâce à la puce baptisée Tempest Audio. Avec un casque compatible, c’est un pur bonheur !

Fini les temps de chargement interminables grâce à l’apport du SSD NVMe et ses débits en lecture extrêmement élevés (5,5 Go/s). Le téléchargement de jeux se fait aussi extrêmement rapidement. Enfin l’excellente manette DualSensé offre une très bonne prise en main en plus d’une nouvelle expérience sensitive grâce aux moteurs de vibrations intégrées aux gâchettes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la PlayStation 5 .

FIFA n’est plus, bonjour EA FC

La licence FIFA n’étant plus dans les mains d’Electronic Arts, l’éditeur n’a eu d’autres choix que de changer le nom de sa célèbre simulation de football. ca s’appelle EA FC et cette édition 2024 met en avant pas mal de nouveauté. Au menu, on a le droit à une refonte complète des menus, un nouveau mode carrière, plus de compétitions, mais surtout des changements dans le gameplay déjà bien rôdé du jeu depuis plusieurs années.

Tout d’abord, il y a l’intégration des Styles de jeu, ou Playstyles, qui apportent des compétences spécifiques à certains joueurs ou joueuses. Certaines compétences (en orange) ont d’ailleurs encore plus d’impact sur les meilleur.e.s joueuses et joueurs, et s’activent automatiquement en match lorsqu’une situation de jeu s’y prête. On a aussi droit à des graphismes améliorés, notamment concernant la modélisation des stades et des joueurs et des joueuses, même si là encore avec une base de données de plusieurs milliers de joueurs et joueuses, c’est assez inégal.

Quelle console choisir ?

