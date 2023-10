Avec moins de 250 € en poche, dois-je prendre un smartphone Xiaomi ou Samsung ?

Redmi Note 12 5G d’un côté, et Galaxy A23 5G de l’autre : deux entrée de gamme qui font partie des meilleurs smartphones à moins de 300 euros. Mais, lequel de ces deux modèles en promotion mérite votre argent ? Découvrez notre comparatif afin de déterminer lequel est fait pour vous.

Les smartphones vendus aux alentours de 300 euros sont bien nombreux le marché. Il en devient difficile pour le consommateur de faire son choix parmi toutes ces références. Si vous êtes à la recherche d’un appareil avec une fiche technique équilibré à un prix relativement contenu, nous avons déniché pour vous deux modèles intéressants, l’un chez Xiaomi avec le Redmi Note 12 5G et l’autre chez Samsung avec Galaxy A23 5G.

Ces deux appareils se trouvent sur le podium de notre TOP 3 des meilleurs smartphones entre 300 et 400 euros, et ont obtenu chacun la note de 8/10 à notre test. Chaque modèle à ses qualités et ses défauts qui pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux smartphones en promotions

Deux écrans fluides, mais un meilleur affichage chez Xiaomi

Commençons brièvement sur l’esthétique des appareils. Que ce soit celui de Samsung ou celui de Xiaomi, les deux téléphones donnent dans l’efficace et le très classique. Un design assez quelconque, mais sans fausse note. C’est une fois l’écran allumé que les premières différences apparaissent. Sur le Galaxy A23 5G, il est regrettable d’avoir une goutte d’eau assez daté au centre de l’écran. Sinon les bordures sont fines, sauf au niveau du menton, comme sur le Redmi Note 12. Samsung fait le choix d’équiper son entrée de gamme d’une dalle IPS LCD de 6,6 pouces supportant une définition maximale FHD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est fluide, mais à côté, Xiaomi fait mieux en proposant une belle dalle Amoled de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2 400×1 080) et aussi taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Il n’y a pas de photo, le Redmi Note 12 propose une meilleure expérience visuelle, avec des couleurs vibrantes et un taux de contraste excellent.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

Sur la composition photo, le Redmi Note 12 5G s’appuie sur un triple capteur photo, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Alors ce n’est pas le meilleur photophone, mais il donne dans l’efficace et arrive même à proposer un mode portrait correct. Quant au Galaxy A23 5G, il propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 5 mégapixels, un capteur portrait de 2 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’usage, le téléphone ne déçoit pas et offre de beaux clichés, mais on aurait aimé sur l’ultra-grand-angle plus de mégapixels pour un rendu plus détaillé.

Le Samsung Galaxy A23 // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Efficace pour les usages du quotidien

Vendus tous les deux aux alentours de 300 euros, il ne faut pas s’attendre à un monstre de puissance sur cette tranche de prix. Pour fonctionner, le Redmi Note 12 embarque un Snapdragon 4 Gen 1, compatible 5G, avec 4 Go de mémoire vive. Avec cette puce, le téléphone est plutôt réactif, mais avec des petits ralentissements ici ou là. En jeu, Sur Genshin Impact, il a pu monter en réglages graphiques moyens jusqu’à 60 FPS avec quelques baisses de framerate. En descendant, à 45 FPS on s’approche d’une fluidité totale. Côté logiciel, le Redmi Note 12 5G intègre la dernière version de l’interface maison, MIUI 14, basée sur Android 12. Côté logiciel, il intègre la dernière version de l’interface maison, MIUI 14, un OS pour le moins fluide et fonctionnelle basée sur Android 12.

Du côté du Galaxy A23, il est propulsé par le Snapdragon 695, couplé à 4 Go de RAM. Cette puce débloque la 5G pour l’appareil et assure une fluidité relativement bonne. Néanmoins, les légers ralentis au quotidien ne sont pas rares et les performances 3D laissent à désirer. En lançant Genshin Impact, le téléphone tourne difficilement 30 FPS en Faible. Depuis sa sortie, il a connu une mise à jour vers One UI 5 basé sur Android 13. On a quelque chose de frais et moderne et accès à des options de personnalisation multiples. Mieux encore, le téléphone de Samsung tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Autonomie ou charge rapide ?

Les appareils Xiaomi sont souvent bien lotis sur la partie autonomie et recharge. Ici le Redmi Note 12 5G est compatible avec la charge de 33 W. Alors oui, d’autres références de la marque profitent d’une puissance allant jusqu’à 120 W, mais sont proposés à un prix bien plus élevé. Pour cette gamme de prix, c’est plutôt honorable. Durant notre test, en 30 minutes, le téléphone est passé de 2 % à 51 %. Tandis que Samsung se contente de 25 W, une charge un peu moins véloce qui a permis de passer de 19 % à 51 % en 30 minutes.

On a tendance à préférer la rapidité du téléphone Xiaomi à récupérer des pourcentages plus vite que celui de Samsung, par contre, son autonomie est moins bonne. C’est d’ailleurs le point qui nous a le plus déçu durant notre test. Alors oui, sa batterie de 5 000 mAh, lui permet de tenir sans peine la journée, mais si votre utilisation est plus intensive ou que vous appliquez le mode 120 Hz, l’autonomie va rapidement chuter en fin de journée. Sur notre protocole ViSer, qui simule une activité en continu du téléphone de 100 % d’autonomie à 10 %, le résultat, même en 60 Hz, n’était pas très probant. Le téléphone a tenu 10 heures et 40 minutes. À l’inverse, le Galaxy A23 5G a tenu 12 h et 25 minutes, ce qui le place au-dessus du Redmi Note 12 5G. Il peut finir la journée avec assez de batterie et continuer la soirée, mais ne donne pas nécessairement confiance dans le fait de se lancer sur une deuxième, à part pour celles et ceux qui ont utilisation légère.

Samsung ou Xiaomi ? Lequel choisir ?

Après avoir développé les qualités et les défauts de chacun, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins et vos préférences.

C’est tout de même le Xiaomi Redmi Note 12 5G que l’on recommande en premier lieu. Il faut dire qu’il se paie le luxe de proposer une dalle Oled de 6,67 pouces, et qui est certainement le meilleur écran à ce prix-là sur un smartphone en 2023. Vous avez même droit à un rafraîchissement de 120 Hz pour fluidifier la navigation. Il prend des photos qui pourraient être meilleures, mais offre un mode portrait correct et des clichés qui fonctionnent dans l’ensemble. Son autonomie est décevante, mais sa charge de 33 W rattrape le lot. C’est un vrai avantage par rapport à ce qui se fait à ce tarif et offre un peu plus de confort au quotidien (d’autant que le chargeur est fourni). Au quotidien, le téléphone est fluide et même si quelques lags sont à noter, il réussit à faire tourner quelques titres comme Genshin Impact.

Reste que, le Galaxy A23 5G n’est pas dénué d’intérêt. Alors oui, son écran fait pâle allure à côté du téléphone de Xiaomi, et les performances ne le place pas dans les plus efficaces des smartphones abordables. Il n’empêche qu’à ce prix-là, le Galaxy A23 5G a quelques atouts dans sa manche pour en séduire plus d’un. Il ne décevra personne, pour son bon appareil photo, sa bonne autonomie, et son interface logicielle toujours aussi agréable, proche de celle des appareils haut gamme de la marque, avec 4 ans de mise à jour logicielle.

Si le smartphone de Samsung ou de la marque Xiaomi ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

