Pour jouer sans se ruiner, ce laptop gaming avec RTX 4050 est un excellent deal

Si vous recherchez un laptop conçu pour le gaming à un prix intéressant, c'est le moment de se tourner vers la marque Lenovo. Le PC portable IdeaPad Gaming 3 (15ARH7) avec sa RTX 4050 revient à 849 euros, au lieu de 1 199 euros.

Les gamers et gameuses le savent : trouver un PC portable à la configuration puissante implique souvent d’exploser son budget. En ce moment, on trouve le PC IdeaPad Gaming 3 15ARH7 de Lenovo à un prix plus raisonnable que le prix de base. Il propose un combo intéressant avec une puce AMD Ryzen 5 7535HS ainsi qu’une RTX 4050, le tout pour moins de 850 euros.

Les atouts du Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ARH7)

Un écran Full HD de 15, 6 pouces à 120 Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050

Le combo Ryzen 5 7535HS + 16 Go de RAM + SSD NVME de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 s’affiche désormais à 849,99 euros sur Amazon, après 29 % de remise.

Un laptop gaming avec un design soigné

À première vue, le laptop de Lenovo adopte un design typique des ordinateurs portables gaming, avec son clavier rétroéclairé. Les finitions paraissent tout de même soignées : l’ensemble est plutôt élégant et fin pour être facilement transporté (2,3kg). La connectique s’avère généreuse : le châssis intègre un port USB C, trois ports USB, un port HDMI, un port RJ45 et une prise casque microphone.

Une fois allumée, on découvre un écran de 15,6 pouces, une diagonale plutôt confortable pour jouer. Sa dalle IPS affiche une définition Full HD. Mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive.

Avec une configuration solide pour jouer

Le principal intérêt de ce laptop reste sa configuration. Sous le capot, ce PC portable dispose d’une configuration assez musclée. Il embarque une puce AMD Ryzen 5 7535HS, cadencé à 3,3 GHz et jusqu’à 4,6 Ghz, ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions, en moyenne en 1440p à 80 FPS.

Le tout est complété par 16 Go de mémoire vive, pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. On trouve aussi un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

