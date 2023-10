Avec 350 € de remise, ce TV 4K Samsung QLED de 43 pouces est au juste prix

Envie d’un petit TV pas cher et de bonne qualité ? C’est possible avec le modèle 43Q60C 2023 de Samsung. Il est doté d’une petite diagonale de 43 pouces qui profite de la technologie QLED, et coûte seulement 449 euros, contre 799 euros de base.

Quand beaucoup misent sur des téléviseurs équipés d’une dalle de 55 pouces, voire 65 pouces, il existe aussi des personnes à la recherche de petit téléviseur d’appoint. Si vous êtes dans ce cas, le Samsung pourrait bien vous plaire. En plus de sa petite diagonale de 43 pouces, il profite d’une belle qualité d’image et s’accompagne de fonctionnalités intéressantes. C’est le bon moment d’en faire l’acquisition puisqu’il profite d’une remise de 44 %.

Ce qu’il faut retenir du Samsung 43Q60C

La technologie Quantum Dots sur une petite diagonale

Compatible 4K HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Une SmartTV avec quelques fonctionnalités gaming

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, le téléviseur Samsung QLED 43Q60C 2023 est bradé à 449 euros sur le site Rue du Commerce, soit une économie de 300 euros sur la facture.

QLED : une technologie maîtrisée sur une petite dalle

Le modèle 43Q60C de Samsung propose une diagonale de 43 pouces, soit 109 centimètres. Il s’intégrera parfaitement dans les petits intérieurs, grâce à son design sobre avec ses fines bordures autour de l’écran, et ses deux pieds relativement discrets. Cette diagonale suffit pour celles et ceux qui souhaitent un téléviseur d’appoint dans leur chambre par exemple. Elle est confortable pour regarder ses séries et ses films dans de bonnes conditions, notamment grâce à sa dalle QLED qui vient renforcer le tout, offrant une qualité d’image réaliste avec un large panel de couleurs.

Le téléviseur profite bien évidemment de la 4K (3 840 x 2 160 pixels). Et pour sublimer l’image et de vous immerger encore plus dans votre contenu, le Samsung 43Q60C prend en charge plusieurs traitements HDR (High Dynamic Range) tels que le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG. Cette technologie étend la plage de luminosité de votre image afin de vous donner une image plus détaillée, plus contrastée et aux couleurs plus riches. Côté son, on retrouve l’OTS (Object Tracking Sound), un système audio qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et qui va reproduire le son là où l’action se passe. Il y a également la technologie Q-Symphony pour améliorer l’immersion sonore et qui synchronise parfaitement le son des haut-parleurs avec celui d’une barre de son Samsung de la série Q.

TizenOS aux commandes pour profiter au mieux de vos contenus

Samsung oblige, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez aussi que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Enfin, s’il n’est pas taillé exclusivement pour les gamers, c’est aussi et surtout puisqu’il s’agit là d’une dalle 50 Hz. Ce modèle ne pourra donc pas afficher vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, d’autant plus que ses ports HDMI sont en 2.0. En revanche, Samsung n’a pas oublié les joueurs en intégrant la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence.

Si vous souhaitez découvrir d’autres téléviseurs avec un prix tout aussi accessible que cette référence de chez Samsung, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs téléviseurs pas chers du moment.

