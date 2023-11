Avis aux sportifs, cette smartwatch avec GPS intégré est à un prix plus attractif

Envie d’une montre connectée sans payer le prix fort ? On a ce qu’il vous faut : la Realme Watch 2 Pro est endurante, avec de belles fonctionnalités, le tout sans se ruiner. C'est d'autant plus vrai en ce moment, car son prix passe à 41,54 euros au lieu de 74,99 euros.

Plus connu pour ses smartphones, Realme s’est aussi positionné sur le marché des montres connectées. Avec sa Watch 2 Pro, l’idée est de proposer un appareil qui va à l’essentiel, mais avec un tarif tout particulièrement agressif. La marque n’oublie pas les adeptes du sport et ajoute quelques fonctionnalités intéressantes. Aujourd’hui, elle profite de plus de 40 % de réduction.

Ce que propose la Realme Watch 2 Pro

Un joli design et un écran de 1,75 pouce

Un GPS et un bon suivi côté santé

Une autonomie de deux semaines

Disponible à sa sortie au prix de 74,99 euros, la Realme Watch 2 Pro est maintenant proposée à 41,54 euros sur le site d’AliExpress.

Un design simple, mais efficace

La Realme Watch 2 Pro a des airs d’Apple Watch, avec sa forme carré et ses bords arrondies, le design est plutôt réussi. Côté écran, la marque joue la simplicité, on a droit à un écran tactile LCD de 1,75 pouce. Pas d’Amoled, mais cette version Pro offre une meilleure définition que le modèle classique, soit 320 × 385 pixels contre 320 × 320 pixels.

Une fois au poignet, vous ne sentirez que peu de gêne, car elle a l’avantage d’être petite et légère (255,2 × 38,9 × 12,65 mm pour 40 g avec le bracelet). Et grâce à sa certification IP68, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres.

De nombreuses fonctionnalités, avec un GPS intégré

Comme toute bonne montre connectée, la Realme Watch 2 Pro possède de nombreux capteurs et fonctionnalités pour un suivi complet, on retrouve : un capteur de fréquence cardiaque, capteur pour suivre le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2), analyse du sommeil, etc. La montre dispose même d’un GPS à double satellite qui permet d’obtenir une meilleure précision au niveau du positionnement. Qui dit montre sportive, dit logiquement programmes d’entraînements, jusqu’à 90 modes différents. Vous allez pouvoir comptabiliser la distance, les calories et la durée de l’exercice.

Enfin, équipée d’une batterie de 390 mAh, le fabricant promet jusqu’à quatorze jours d’autonomie sur son appareil. Cela dépendra bien évidemment de votre utilisation : si vous activez le GPS ou mesurer votre sommeil, il faudra plutôt compter sur une semaine voir moins. C’est tout même un bon score face à d’autres montres vendues plus cher, et vous pourrez l’utiliser durant le sommeil sans à devoir à la recharger toutes les nuits.

Pour découvrir la concurrence de la Realme Watch 2 Pro et la comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées en 2023.

