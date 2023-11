Ce puissant laptop gaming 17 pouces avec RTX 3070 et Ryzen 7 chute sous les 1 000 €

Les RTX 4000 sont sorties en début d'année mais n'enterrons pas trop vite les RTX 3000 ! Même si ces cartes graphiques sont moins puissantes, elles sont toujours capables de faire tourner les derniers jeux AAA. Un de leurs avantages sur la nouvelle génération est que les configurations qui en sont équipées sont logiquement moins chères, la preuve avec cet Acer Nitro 5 qui voit son prix chuter de 1 399,99 euros à 999,99 euros chez Rue du Commerce.

Il n’y pas si longtemps encore, le marché des cartes graphiques connaissait une flambée des prix à cause de la pénurie des composants et il a fallu plusieurs mois pour que les tarifs reviennent à un niveau normal. Les gamers avec un budget limité ont donc toutes les chances de trouver un laptop équipé de composants puissants à un prix tout à fait acceptable. Par exemple, cet Acer Nitro 5 avec une RTX 3070 et un Ryzen 7 qui descend sous les 1 000 euros grâce à cette promotion de 29 % chez Rue du Commerce.

L’Acer Nitro 5 AN517-41 en quelques mots

Une RTX 3070 avec un Ryzen 7 5800H

Un grand écran de 17,3 pouces rafraîchi à 144 Hz

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré de 1 399,99 euros, l’Acer Nitro 5 (AN517-41-R2SL) est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Rue du Commerce.

Un GPU qui vaut encore le coup aujourd’hui

Si l’on a un budget limité ou que l’on possède déjà une configuration avec une RTX 3000, il n’est pas nécessaire de jeter son dévolu sur les RTX 4000 puisque l’ancienne génération des cartes graphiques Nvidia vaut encore le coup aujourd’hui. Ces GPU tels que la RTX 3070 qui équipe cet Acer Nitro 5 sont encore capables de faire tourner les derniers jeux AAA. On retrouve également les technologies de Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 2.0 pour optimiser son expérience de jeu.

Avec la carte graphique, on retrouve un Ryzen 7 5800H, un processeur à huit cœurs avec une fréquence d’horloge de 3,2 GHz et capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,4 GHz en mode turbo boost. Avec 16 Go de RAM mais aussi un SSD de 512 Go, cette configuration a tout pour être véloce dans l’exécution des tâches ainsi qu’en multitâche. En dehors du gaming, cet Acer Nitro 5 peut s’avérer être un excellent compagnon de travail, il faut toutefois faire attention à l’autonomie qui n’atteint pas des sommets comme c’est le cas de tous les laptops gaming.

Un laptop conçu pour la vitesse

Pour renforcer l’immersion dans les parties de jeu vidéo, Acer opte ici pour un écran de 17,3 pouces et une dalle IPS-LCD pour avoir des angles de vision ouverts et un bon confort en utilisation. La définition est en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui est suffisant sur cette taille d’écran, le plus important étant le taux de rafraîchissement. Sur cet Acer Nitro 5, il pointe à 144 Hz, ce qui rend ce laptop adapté à tous les types de jeu vidéo, particulièrement ceux où l’action défile très rapidement comme les FPS ou les jeux de course.

Enfin, cet ordinateur portable n’en a que le nom puisqu’il n’est pas conçu pour être particulièrement mobile. Premièrement, sa diagonale de 17,3 pouces prend de la place, et son poids est de 2,7 kg, ce n’est pas le genre de laptop qu’on se plairait à trimballer quotidiennement vers son lieu de travail. Au moins, il propose une connectique complète avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3.5 mm.

