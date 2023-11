Ce PC portable avec un Ryzen 5 série 7000 n’est qu’à 399 € pour le Black Friday chez Carrefour

Il n'y a pas qu'Amazon ou la Fnac qui participent à la Black Friday Week : Carrefour aussi est de la partie ! C'est le cas avec ce PC portable HP dont le prix passe de 549 euros à 399 euros seulement !

Ce PC portable HP pas cher, c’est quoi ?

Un écran de 15,6 pouces Full HD ;

Un processeur AMD Ryzen 5 ;

8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au lieu de 549 euros habituellement, le HP 15-fc0041nf est disponible à 399 euros seulement durant la Black Week chez Carrefour.

Une alternative à ce modèle, c’est l’Acer Aspire 3, lui aussi équipé d’un Ryzen 5, mais avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Il est disponible chez la Fnac à 479 euros seulement, au lieu de 799 euros en temps normal. Cependant, cette offre n’est disponible que ce 17 novembre.

Un bel écran de 15,6 pouces Full HD

Contrairement à certains autres ordinateurs portables pas chers qu’on trouve encore en 2023, ce HP 15-fc0041nf propose une définition Full HD de 1920 par 1080 pixels. Le tout dans un écran LCD avec une diagonale de 15,6 pouces, une dalle assez grande pour un bon confort en utilisation à la maison. D’autant plus que cette taille permet d’intégrer un pavé numérique dans le clavier : de quoi taper facilement des chiffres, pour faire ses comptes par exemple.

Ce n’est toutefois pas le modèle le plus léger : 2,3 kg, dans un châssis de 6,9 par 48,3 par 30,5 mm. Le design n’est pas très daté, puisqu’on a tout de même le droit à un rapport corps/écran de 85 %, avec des bordures peu épaisses sur le haut et sur les côtés. Ce HP 15-fc0041nf est disponible dans un unique coloris : argent.

Un Ryzen 5 de dernière génération

Côté hardware, on trouve un processeur AMD Ryzen 5 7520U, couplé à une puce graphique AMD Radeon ainsi qu’à 8 Go de RAM. Pas de quoi faire du jeu vidéo donc, si ce n’est Minecraft ou encore des petits jeux 2D. Pour le stockage, comptez sur un SSD De 256 Go, ce qui est suffisant pour stocker ses photos et ses fichiers administratifs : pour de la vidéo, ce sera plus compliqué. Cet ordinateur portable HP est livré avec Windows 11 Famille : pas besoin d’installation manuelle de l’OS donc.

On trouve également une webcam 720p qui suffit amplement pour de la visioconférence. Quant à la connectique, il y a deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI ainsi qu’un port jack. Pour l’audio, il n’y a pas que du filaire, puisqu’on peut utiliser le Bluetooth : et sinon, il reste les deux haut-parleurs embarqués.

