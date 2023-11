Lidl profite du Black Friday pour baisser le prix de son Monsieur Cuisine Connect

Les robots cuiseurs connectés sont conçus pour être votre meilleur allié dans la cuisine. Si vous cherchez à vous en procurer un, celui de Lidl est actuellement en promotion à 349 euros au lieu de 429 euros de base.

En concevant des appareils pour la cuisine avec sa marque Silvercrest, Lidl a réussi à se faire une place aux côtés des marques Thermomix ou encore Moulinex. C’est plutôt une réussite, puisque l’enseigne délivre des machines avec un excellent rapport qualité-prix, aussi bien équipées que certains modèles vendus plus cher. Le Monsieur Cuisine Connect, un robot cuiseur connecté, est l’une des dernières références de Lidl, et se trouve à l’occasion du Black Friday, en promotion à moins de 350 euros.

Que propose le Monsieur Cuisine Connect ?

Un robot cuiseur connecté avec un écran tactile

Avec des centaines de recettes et des programmes automatiques

La compatibilité Bluetooth et Wifi

De base à 429 euros, le robot cuiseur connectée Silvercrest Monsieur Cuisine Connect est disponible en promotion à 349 euros sur le site Lidl.

En quoi ce robot cuiseur connecté est-il intéressant ?

Lidl n’en est pas à son premier robot cuiseur connecté. Ici, le Monsieur Cuisine Connect est capable de saisir, mijoter, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, hacher, réduire en purée, émulsionner, broyer, et même peser grâce à sa balance intégrée. Avec toutes ces actions, il est votre meilleur allié dans la cuisine.

Son écran tactile de 7 pouces en couleur donne accès à de nombreuses recettes et de programmes. De plus, vous pouvez cuisiner jusqu’à trois plats différents simultanément dans la marmite principale, le cuiseur vapeur et le panier. La technologie de chaleur par induction 3D devrait offrir un chauffage rapide et uniforme, jusqu’à 130 °C.

Black Friday 2023 : ne ratez pas les meilleures offres !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte x @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.