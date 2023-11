Dell XPS 13 : cet ultraportable avec un i7 12e gen est à un super prix pendant le Black Friday

L'élégant ultraportable Dell XPS 13 a beau ressembler au MacBook Air, son prix est nettement inférieur à celui de son rival, alors qu'il embarque tout de même une puce bien puissante. Pendant le Black Friday, on peut le trouver à 999 euros au lieu de 1 279 euros sur le site de Dell.

Sur le marché des ultraportables qui valent le détour, on trouve évidemment les MacBook d’Apple, que l’on ne présente plus, mais aussi l’un de leur rival, le Dell XPS 13. Récemment actualisé avec la 12e génération des puces Intel Core, ce laptop est taillé pour la bureautique tout en présentant un design vraiment soigné. Un modèle qui n’est toutefois pas dénué de points faibles, mais lorsqu’il est affiché à moins de 1 000 euros comme pendant ce Black Friday, les concessions sont beaucoup plus faciles à accepter.

Les points essentiels du Dell XPS 13

Un ultraportable léger et élégant

Une puce i7 de 12e gen puissante

De très bons haut-parleurs

Initialement affiché à 1 279 euros, le Dell XPS 13 est désormais proposé à 999 euros sur le site de Dell.

Un ultraportable élégant

Avec son épaisseur de 14 mm et son poids plume de 1,17 kg, le Dell XPS 13 fait sans conteste partie de la grande famille des ultrabooks avec cette conception mince et cette légèreté qui facilitent grandement son transport. Son châssis métallisé sobre et ses finitions ultra-soignées complètent son portrait, et on ressent bien là la qualité de fabrication propre à Dell. On croirait presque reconnaître un MacBook Air, mais cette ressemblance s’arrête évidemment au design. On ne peut toutefois pas éviter de parler du gros bémol de ce design : la connectique trop peu fournie. Ici, on a seulement droit à deux ports USB-C Thunderbolt 4, qui permettent heureusement de connecter de puissants périphériques. Des adaptateurs sont fournis, au grand soulagement de celles et ceux qui ne sont pas dérangés par les dongles.

Autre petit point noir : l’absence de l’OLED sur son écran, que d’autres ultraportables à 1 000 euros proposent. On devra se contenter d’une dalle LCD Full HD+ (1920 x 1200 pixels) de 13,4 pouces avec un ratio de 16:10 et un taux de rafraîchissement maximal très basique de 60 Hz. On se console avec une bonne luminosité et une colorimétrie correcte.

De bonnes performances et une chauffe maîtrisée

Dans les entrailles du Dell XPS 13, on trouve une puce Intel Core i7-1250U, cadencée jusqu’à 4,7 GHz et épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5 pour davantage de fluidité. Avec une telle configuration, le Dell XPS 13 pourra enchaîner les taches de bureautique et même quelques tâches créatives. Mention spéciale pour l’optimisation du refroidissement de la machine : la chaleur qui émane de l’ultraportable est tout à fait maîtrisée, et donc vraiment pas dérangeante. Le tout est complété par un SSD NVMe de 512 Go qui promet des temps de chargement ultra rapides. N’oublions pas les excellents haut-parleurs intégrés, qui diffusent un son de qualité.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Dell XPS 13 est équipé d’une batterie de 51 Wh, grâce à laquelle on peut compter sur environ 9h d’utilisation. Assez pour une journée de travail, donc, mais veillez à garder le chargeur à proximité au cas où. La recharge rapide se fait avec un chargeur USB-C 45 W avec Power Delivery.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dell XPS 13.

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables en 2023 : notre sélection

