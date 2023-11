Samsung S95B : la version 55″ de l’un des meilleurs TV OLED casse son prix pour le Black Friday

Si vous cherchez un TV OLED de qualité et bien moins chère que d'habitude, la Black Friday Week est une bonne occasion. Surtout quand on retrouve le Samsung OLED S95B en version 55 pouces à 999 euros au lieu de 1 399 euros.

À l’instar d’un LG, Samsung s’est enfin décidé en 2022 à se mettre à l’OLED avec une nouvelle gamme dédiée. Aux côtés du 95C de 2023, le S95B reste un excellent TV avec tout ce qu’on demande à ce type de dalle pour une expérience premium et une qualité d’image exceptionnelle surtout pour son prix. Car oui, la Black Friday Week est aussi l’occasion de faire baisser son prix puisqu’elle perd pas moins de 400 euros sur son prix habituel.

Les points à retenir du TV Samsung S95B

Un TV OLED de 55 pouces

Quatre entrées HDMI 2.1 (4K 120 Hz, ALLM, VRR)

Une partie Audio de qualité

Régulièrement affiché aux alentours de 1400 euros, le TV Samsung S95B en version 55 pouces et aujourd’hui disponible chez Conforama à 999 euros, son prix le plus bas constaté pendant la Black Friday Week.

Quand Samsung fait des TV OLED, il le fait bien

Suivant le cahier des charges instauré par Samsung avec ses gammes QLED que l’on connait bien déjà , le S95B,OLED profite d’un design épuré et anguleux, composé avant tout d’un cadre très fin, qui lui permet de se fondre dans n’importe quel environnement intérieur avec une dalle de 55 pouces. Les bordures noires très fines permettent de laisser une large place à l’image.

Le Samsung QE55S95B est donc équipé d’une dalle QD-OLED. Une technologie maison qui associe les avantages des Quantum Dots, pour les couleurs et les pixels OLED pour une profondeur des noirs sans pareille, le tout avec des angles de vision maitrisés (ce qui n’était pas le cas précédemment sur le QLED). On a le droit à un pic de luminosité supérieur à 1000 cd/m², ce qui fait du Samsung S95B l’un des téléviseurs OLED les plus lumineux à ce jour, en concurrence avec les meilleures dalles de chez LG. Concernant les normes vidéos prises en compte, les formats HLG, HDR10 et HDR10+ seront de la partie, mais pas le Dolby Vision, comme d’habitude avec Samsung.

Un TV idéal pour tous les types de contenus

Bien sûr, le S95B est idéal pour regarder ses films et séries dans les meilleures conditions, mais le gaming n’est pas en reste. D’abord avec la réactivité globale de la dalle grâce à l’OLED, mais aussi avec la connectique : quatre ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Le mode VRR (Variable Refresh Rate), utile pour combattre le tearing, est aussi présent. On pourra également compter sur une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync pour les cartes graphiques de PC. Côté Son, le téléviseur dispose d’un système 2.2.2 canaux délivrant 60 watts au maximum. Il profite par ailleurs de la technologie Q-Symphony 2.0 pour être utilisé comme une enceinte centrale avec un système Samsung idoine. Compatible Dolby Atmos, il peut, comme les autres modèles Samsung TV 2022, envoyer le son Dolby Atmos sans fil vers une barre de son de la marque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Samsung QE55S95B.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

