La puissante enceinte JBL Boombox 3 a droit à une puissante réduction lors du Black Friday

Massive, robuste et puissante, la JBL Boombox 3 est probablement l'enceinte nomade ultime de la marque américaine. Très onéreuse à son lancement, elle est enfin de retour à un meilleur prix à l'occasion du Black Friday : Amazon la propose à 349 euros au lieu de 449 euros.

JBL a beau proposer des enceintes portables très compactes, à l’image des Flip ou des minuscules Clip, le fabricant américain a également conçu des modèles bien plus massifs pour les baroudeurs et les fêtards en quête d’un son bien puissant et d’une enceinte très robuste qui sait aussi être endurante. La JBL Boombox 3 propose justement toutes ces caractéristiques recherchées, mais son prix de lancement, très élevé, pouvait être un vrai frein. Heureusement, pendant le Black Friday, une réduction de 22 % vient adoucir la facture.

Les points forts de la JBL Boombox 3

Une enceinte robuste et résistante à l’eau

Un son puissant

Une bonne autonomie

Lancée à 579 euros, puis récemment affichée à 449 euros, la JBL Boombox 3 est désormais proposée à 349 euros sur Amazon.

Robuste, massive, résistante à l’eau : le trio gagnant

Avec ses 6,7 kg, la JBL Boombox 3 fait sans aucun doute partie de ces enceintes nomades massives que l’on peut trouver sur le marché de l’audio. Elle n’est donc clairement pas un poids plume, d’autant plus que ses dimensions sont conséquentes (48,2 x 25,7 x 20 cm). Ne vous attendez donc pas à pouvoir la glisser facilement dans un petit sac. Heureusement, la marque a pensé à ajouter un arceau solide en métal doté d’une structure antidérapante pour faciliter le transport de la bête.

Autrement, la JBL Boombox 3 adopte les lignes caractéristiques des modèles nomades de la marque avec son tissu acoustique renforcé à large maille. Un gros cylindre qui ne craint d’ailleurs pas l’eau, ni la poussière grâce à sa certification IP67.

Un son puissant et porté sur les basses

Concernant le son qu’elle délivre, la JBL Boombox 3 intègre un vrai caisson de basses, ce qui lui permet de rendre les basses bien plus profondes. La signature sonore globale sera heureusement bien équilibrée, sans que les graves ne soient trop présents, et la distorsion sera vraiment minimisée. De plus, cette enceinte à 3 voies est capable de diffuser chaque registre de fréquences (grave, médium et aigu) séparément, au travers de groupes de transducteurs distincts. De quoi profiter d’un son bien plus détaillé. Le mode PartyBoost est évidemment de la partie et vous permettra d’associer plusieurs enceintes JBL pour un maximum d’immersion. Un son stéréo pourra aussi être obtenu en appairant deux enceintes compatibles, et le Bluetooth multipoint est aussi présent.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la JBL Boombox 3 est en théorie capable de fonctionner durant 24h sur une seule charge. Le temps de charge est quant à lui évalué à 6h30 par la marque.

Si vous souhaitez en savoir plus sur une autre version de l’enceinte que l’on a grandement appréciée, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Boombox 3 Wi-Fi.

