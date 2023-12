Amazon brade ce pack Philips Hue White & Color à 69 € au lieu de 159 € pour Noël

Amazon propose un pack qui pourrait bien vous aider à entamer une installation domotique à prix réduit. Ce pack comprend deux ampoules connectées et un pont de connexion. Le tout pour moins de 70 euros au lieu de 159 euros habituellement.

Pour débuter avec les ampoules connectées ou compléter son écosystème Philips Hue, profitez de l’offre du jour grâce à laquelle le pack de 2 ampoules Philips Hue White and Color est à moitié prix sur Amazon. Notez que c’est la même offre qui était disponible au Black Friday !

Que propose ce pack Philips Hue ?

Des ampoules simples à installer et à utiliser

Peu énergivores, en particulier avec le protocole ZigBee

Personnalisables et compatibles avec Alexa, Google Assistant et Siri

Initialement à 159,94 euros, le pack Philips Hue contenant deux ampoules White and Color E27 et un pont de connexion s’affiche à présent à 69 euros sur Amazon.

Une installation simple comme bonjour

Les ampoules connectées de Philips sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi.

Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à votre WiFi et à un pont de connexion (inclus dans ce pack). Avec ce pont, c’est jusqu’à 50 ampoules que vous pouvez ajouter dans votre écosystème, de plus, le protocole de connexion ZigBee est moins énergivore qu’une connexion Wi-Fi. Le pont Hue vous donne également accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que la planification des routines.

Un éclairage personnalisé dans votre salon

Ce pack contient aussi deux ampoules connectées White & Color E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application Philips Hue.

Il est aussi possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri sont de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Afin de découvrir les meilleurs produits pour commencer une installation domotique, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié à l’univers Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.