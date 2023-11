Asus Zenfone 9 : compact et puissant, ce smartphone premium devient moins cher de 300 €

Asus propose nombre de produits high-tech dans son catalogue, y compris des smartphones et ceux-là sont tous haut de gamme. Nous avons d'un côté les ROG Phone dédiés à un usage gaming et les Zenfone, des modèles compacts, mais qui ne manquent pas de puissance. En ce moment, l'Asus Zenfone 9 sorti l'année dernière voit son prix chuter de 849 euros à 539 euros chez Cdiscount.

Contrairement à certains Samsung, Xiaomi et autres, il n’y a pas de smartphones haut de gamme ou d’entrée de gamme chez Asus, mais des smartphones gaming avec les ROG Phone ou des smartphones compacts avec les Zenfone. Sorti l’année dernière, l’Asus Zenfone 9 s’est montré plus que convainquant avec des performances époustouflantes et une autonomie admirable au regard de sa petite taille. En ce moment, ce smartphone compact et premium profite d’une baisse de 36 % sur son prix de lancement chez Cdiscount.

L’Asus Zenfone 9 en quelques mots

Un smartphone tout compact et tout mignon

Un écran AMOLED digne d’un haut de gamme

Tourne avec un Snapdragon 8+ Gen 1

Une belle autonomie malgré son format compact

Au lieu de 849 euros habituellement, l’Asus Zenfone 9 (256 + 8 Go) est maintenant disponible en promotion à 539 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus Zenfone 9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Zenfone 9 au meilleur prix ?

Le Petit Poucet du haut de gamme

L’Asus Zenfone 9 est la preuve même que ce n’est pas la taille qui compte. Alors que la grande partie des smartphones haut de gamme arborent des diagonales de quasiment 7 pouces, le Zenfone 9 mesure à peine 5,9 pouces. Grâce à cette taille, la prise en main est excellente et le smartphone est logiquement plus léger que ses concurrents. Il jouit également de belles finitions, d’une certification IP68 garantissant sa résistance à l’eau et la poussière, et d’un Gorilla Glass Victus pour protéger l’écran.

L’écran est lui aussi de bonne facture avec une dalle AMOLED en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. Pour la navigation comme le visionnage de vidéos et le gaming, c’est très agréable. En revanche, c’est moins brillant du côté de la photo. L’Asus Zenfone 9 est doté d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur frontal de 12 Mpx. On peut regretter l’absence de téléobjectif, mais surtout les performances en retrait du capteur principal par rapport à la concurrence.

Des performances qui le font jouer dans la cour des grands

Afin de mettre le paquet au niveau des performances, Asus a opté pour un des meilleurs processeurs du moment, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Associé à 8 Go de RAM LPDDR5, il avale les tâches sans difficultés, qu’il s’agisse de la navigation, du multitâche ou du gaming. Lors de notre test, il n’a pas flanché une seule fois en faisant tourner Fortnite en qualité Épique, avec la résolution 3D à 100 % et à 60 FPS. D’après nos benchmarks, il surclasse même le Samsung Galaxy S22 et l’Apple iPhone 13 mini dans toutes les situations.

Enfin, l’Asus Zenfone 9 impressionne par son endurance, ce qui est généralement le point faible des smartphones compacts. Il dispose d’une batterie de 4 300 mAh capable de tenir facilement une journée et demie et même lors d’un usage intensif du genre gaming, l’autonomie tient le coup. Seule la puissance de recharge peut en décevoir certains, celle-ci est de 30 W et il n’y a pas de compatibilité avec la recharge sans fil. Pendant notre test, la batterie est passée de 9 % à 100 % en 1h15.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Zenfone 9.

Afin de comparer l’Asus Zenfone 9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 800 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.