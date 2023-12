Moins de 40 € pour augmenter le stockage de votre PS5 grâce à ce SSD en promo

Avec son dissipateur thermique et ses excellents débits, le SSD NVMe Seagate FireCuda 530 a toute sa place dans une PS5. L'autre avantage de ce modèle, c'est que sa version 500 Go est proposée à seulement 39,99 euros chez Cdiscount.

En 2021, Seagate a fait partie des premières marques à lancer des SSD internes au format M.2 compatibles avec la PS5. Baptisés FireCuda 530, ces SSD NVMe sont toujours aussi performants aujourd’hui et sont d’excellentes références pour augmenter la capacité de stockage trop limitée de la console next-gen. Aujourd’hui, c’est plus précisément la version de 500 Go avec dissipateur thermique qui nous intéresse, puisque son prix ne dépasse pas les 40 euros.

Les points forts du SSD Seagate FireCuda 530

Un SSD NVMe PCIe Gen 4 au format M.2 avec 500 Go

Des débits jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture

Un dissipateur thermique inclus

Compatible avec la PS5

Alors qu’on le trouve généralement à plus de 50 euros, le SSD NVMe Seagate FireCuda 530 de 500 Go est actuellement proposé à 39,99 euros chez Cdiscount.

Idéal dans les entrailles d’une PS5

Si le SSD NVMe PCIe 4.0 FireCuda 530 de Seagate est particulièrement adapté à la PS5, c’est qu’il répond à toutes les exigences de Sony. D’abord, son format M.2 lui permet de prendre parfaitement place dans les entrailles de la console. Ses vitesses de transfert sont également plus que suffisantes : si Sony impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct, la solution de Seagate offre pas moins de 7 300 Mo/s en lecture, et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture. Le FireCuda 530 tient donc très bien le rythme, et promet des temps de chargement réduits et des lancements de jeux plus rapides. Les PC pourront d’ailleurs tout aussi bien bénéficier de ces performances.

Sachez aussi que ce modèle est équipé d’un dissipateur thermique, ce qui est toujours recommandé pour les SSD destinés à intégrer une PS5. La présence de ce dissipateur permet d’éviter tout phénomène de surchauffe qui pourrait diminuer les performances de la console. Quand on sait que la PS5 est sujette à la chauffe, cet ajout est d’autant plus indispensable.

Un stockage suffisant

Avant de pouvoir profiter des performances du FireCuda 530, il faut évidemment passer par la case installation. Si elle est un peu plus complexe que celle d’une carte d’extension sur Xbox, puisque le SSD prend la forme d’une barrette de RAM, la manœuvre n’est pas non plus insurmontable : cet article vous guidera pas à pas.

Une fois bien installé dans la PS5, le SSD donne droit à 500 Go de stockage. Quand on sait que le stockage natif de la PS5 s’élève à 667 Go, et que la plupart des titres pèsent 50 Go, voire 100 Go, les 500 Go supplémentaires ne seront pas de refus. Si vous n’avez pas de PS5, le SSD peut aussi avoir sa place dans un PC, d’autant plus que les SSD NVMe sont réputés pour être plus rapides que les SSD classiques SATA au format 2,5 pouces.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le SSD Seagate FireCuda 530, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M2 internes et disques durs externes à choisir pour la PS5.

