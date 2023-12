Boulanger veut vous faire mettre un Samsung Galaxy Book 3 sous le sapin avec cette offre

Léger, performant et endurant, le Samsung Galaxy Book 3 a toutes ces qualités que l’on attend d’un laptop pour travailler. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 649 euros, contre 899 euros habituellement.

Parmi les derniers PC portables proposés par Samsung, le Galaxy Book 3 est le plus abordable de la série. Il n’en est pas moins intéressant, puisqu’il est animé par un processeur Intel de 13ᵉ génération, et n’oublie pas d’être endurant et léger pour être emmené partout avec soi. Ce modèle entrée de gamme est actuellement plus intéressant, grâce à cette offre qui lui fait perdre 250 euros de son prix.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 3

Un ultrabook léger avec un grand écran Full HD

Combo i5 de 13ᵉ génération + 8 Go de RAM + SSD de 256 Go

Une autonomie satisfaisante

Au lieu de 899 euros, le PC Portable Samsung Galaxy Book 3 se trouve en ce moment à 799 euros sur le site Boulanger, mais grâce à une ODR de 150 euros, il revient à 649 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Book 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Book 3 au meilleur prix ?

Le confort d’un grand écran, dans un format ultraléger

Le Samsung Galaxy Book 3 est le plus accessible de la gamme, et pourtant il affiche de jolies finitions avec son gris métallique foncé, tout en sobriété. Il plaît surtout pour son design ultrafin d’une épaisseur de 1,54 cm seulement, pour un poids qui ne dépasse pas les 1,6 kg. Sa connectique n’est pas négligée non plus : il se compose d’un port HDMI, d’un lecteur de carte microSD, de deux ports USB-A 3.2 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm et de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques.

En face avant, le Galaxy Book 3 se contente d’une dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur 15,6 pouces. Une diagonale généreuse, limité à 60 Hz, mais taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles, contrairement à un 13 pouces qui peut se révéler juste pour certains.

Une configuration efficace pour la plupart des usages

Du côté de l’animation, le Galaxy Book 3 s’équipe d’un i5-1335U assisté par 8 Go de RAM LPDDR4X. Ce processeur doté de 10 cœurs et capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,4 GHz. Cela suffit pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche. Sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe l’autorise même à s’adonner à certaines tâches graphiques comme le montage et la retouche photo.

Pour compléter cette configuration, un SSD NVMe de 256 Go assure le stockage et Windows 11 est préinstallé. Il prendra tout son sens pour une personne propriétaire d’un Samsung Galaxy, et qui voudrait étendre cette expérience avec un PC de la même marque. Et pour en faire un bon compagnon de travail, Samsung promet une autonomie de 14 heures en lecture vidéo. C’est plutôt confortable, et on a même droit à une charge de 65 W qui permet à l’ultrabook de regagner 5 h 30 d’endurance en 30 minutes.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Book 3.

Si vous avez envie de découvrir d’autres références et les comparer avec le Galaxy Book 3 de Samsung, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.