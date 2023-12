C’est Noël avant l’heure chez Auchan : ce TV 4K 65″ est à moins de 500 €

Même après la frénésie du Black Friday, il est possible de faire de bonnes affaires, notamment sur les téléviseurs. On a d’ailleurs trouvé une très belle offre : ce modèle TCL de 65 pouces chute à 499 euros, au lieu de 699 euros au départ.

Les références téléviseurs sont nombreuses, il est donc tout à fait possible de trouver son bonheur même avec un budget serré. Le constructeur TCL par exemple, est connu pour offrir un bon rapport qualité-prix et de proposer des modèles en tout genre. La référence 65P830 a beau ne pas profiter d’une dalle Oled ou Qled, elle vaut le détour, notamment grâce à sa grande diagonale compatible avec les meilleures normes vidéos et à la présence de Google TV. Aujourd’hui, elle plaît surtout pour son prix qui tombe sous les 500 euros grâce à cette offre.

Ce que l’on retient du TCL 65P830

Une grande dalle 4K de 65 pouces

Compatible HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Une smart TV sous Google TV

Avec un prix barré à 699 euros, le téléviseur TCL 65P830 profite de 29 % de remise et s’affiche désormais à 499 euros sur le site Auchan.

Une dalle LCD certes, mais immersive

Le TCL 65P830 est assez imposant avec sa diagonale de 65 pouces, assurez-vous d’avoir suffissament de place pour l’accueillir dans votre pièce à vivre. Ce grand téléviseur offre en tout cas des dimensions très confortables pour regarder ses séries et ses films dans les meilleures conditions.

Certes, l’écran est LCD (et donc moins contrasté que de l’Oled), il est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision, pour profiter d’une plage dynamique plus étendue qui optimise chaque image et ajuste le niveau de luminosité en fonction du contenu. Quant à l’audio, le son est assuré par des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive.

Le meilleur OS disponible sur TV

Le modèle de TCL profite des fonctionnalités d’une Smart TV. Avec Google TV aux commandes, vous pouvez aisément naviguer vers vos plateformes de streaming favorites et binger watcher sans concession sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video etc. Les assistants vocaux sont bien sûr de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, sachez que ce téléviseur n’est pas totalement adapté pour les consoles next-gen, puisque sa dalle est bloquée à 50 Hz. Dommage, vous serez alors bloqué à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Le constructeur y intègre tout même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour obtenir une meilleure image, elle permet de réduire au maximum la latence.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2023.

