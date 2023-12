Seulement 139 € au lieu de 259 € pour ce smartphone 5G avec écran 120 Hz

Vous souhaitez offrir un nouveau smartphone à votre proche pour Noël, mais votre budget est limité ? Le Realme 9 5G devrait vous plaire, surtout qu’il revient à 139 euros seulement, au lieu de 259 euros.

Si autrefois, il était difficile de conseiller un appareil pour moins de 200 euros, tant les bugs étaient présents, aujourd’hui le marché a bien évolué. Realme par exemple, propose des appareils solides avec peu de concessions, pour un prix contenu comme le Realme 9 5G, qui en ce moment coûte 120 euros de moins.

Les points forts du Realme 9 5G

Une grande dalle de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace pour les usages du quotidien

Une batterie de 5 000 mAh

Avec un prix de lancement à 259,99 euros, le Realme 9 5G (4 + 64 Go) est aujourd’hui disponible à seulement 139,99 euros sur Amazon. On trouve également sa version Pro en promotion à 239 euros.

Un bon smartphone pour regarder du contenu

Le Realme 9 propose un design somme toute classique, mais qui fonctionne bien avec des bords arrondis et un écran percé en haut à gauche. Pour la version 5G, la marque fait une croix sur l’Oled et a choisi de privilégier un taux de rafraîchissement plus élevé et de se contenter d’un affichage LCD avec une définition FHD+. Il a le mérite d’offrir une bonne luminosité, et son grand écran de 6,6 pouces sera agréable pour regarder du contenu vidéo et aussi très fluide avec du 120 Hz, pour surfer dans l’interface.

Au dos, le module photo embarque trois capteurs, dont un capteur principal de 50 Mpx. On a là une première concession par rapport au modèle 4G doté d’un capteur principal de 108 Mpx, mais cela n’empêche pas le modèle 5G de délivrer des clichés corrects lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies. On a ensuite un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx, plus anecdotiques.

Des performances honorables

Pour fonctionner efficacement, le Realme 9 5G s’appuie sur un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 695, associé ici avec 4 Go de RAM. Une puce légèrement plus puissante que celle du modèle 4G, qui permet au passage de profiter du réseau 5G. En pratique, il ne vous fera pas faux bond au quotidien pour gérer les tâches classiques (navigation, multitâches). S’il est possible de lancer des jeux 3D, la qualité des graphismes ne sera pas au rendez-vous, de même que la fluidité.

Concluons sur ce qui est probablement le meilleur atout du Realme 9 5G : son autonomie. Il sera difficile de venir à bout de sa grosse batterie de 5 000 mAh. Si nous n’avons pas eu l’occasion de tester la version 5G du Realme 9, le smartphone devrait tenir un jour, voir deux, si vous êtes un utilisateur léger. En revanche, une fois la batterie à plat, le téléphone se contente de proposer une charge dite « rapide » de 18 W. Il faudra donc attendre un bon moment pour faire le plein d’énergie.

Si le téléphone de la marque Realme ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, voici notre comparatif des meilleurs smartphones pas cher, en dessous des 200 euros.

