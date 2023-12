Le pack de la nouvelle PS5 Slim avec deux DualSense est à prix réduit juste avant Noël

Noël approche et les promotions sur les consoles next-gen apparaissent de plus en plus souvent, sauf que cette fois-ci, c'est la PS5 Slim qui fait l'objet d'un bon plan. Sur Cdiscount, la toute nouvelle console de Sony sortie durant le Black Friday accompagnée de deux manettes Sony DualSense est disponible pour 589 euros au lieu de 619,98 euros. Cela fait une petite réduction pour avoir une manette supplémentaire.

Commercialisée il y a quelques semaines seulement, la PS5 Slim est une version légèrement améliorée de la PS5 originale et outre une cure d’amincissement, elle embarque quelques nouveautés bienvenues. Dans ce bon plan, la nouvelle console de Sony est accompagnée de deux exemplaires de sa manette officielle, la Sony DualSense grâce à laquelle on peut profiter d’une expérience immersive avec son retour haptique et ses gâchettes adaptatives. En ce moment, l’ensemble est disponible à prix réduit.

Ce qu’il faut retenir de la PlayStation 5 Slim

Une PS5 légèrement plus légère et aussi puissante que l’originale

Un espace de stockage qui passe enfin à 1 To

Deux excellentes manettes pour le multijoueur local

Au lieu d’un total de 619,98 euros, la PlayStation 5 Slim avec deux manettes Sony DualSense est maintenant disponible en promotion à 589 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Sony PlayStation 5 Slim. Le tableau s'actualise automatiquement.



Une PS5 avec quelques nouveautés bienvenues

La PS5 Slim se présente non pas comme une déclinaison de la PS5 originale mais comme un remplacement de celle-ci, toutes deux partagent des similitudes et la PS5 Slim apporte quelques améliorations dont un agrandissement de l’espace de stockage qui passe de 825 Go à 1 To. De plus, Sony a conservé la possibilité d’ajouter un deuxième SSD dans la console au cas où la place viendrait à manquer. Niveau design, la PS5 Slim adopte une nouvelle rayure sur ses façades qui permet notamment de retirer le lecteur de disque de la console, quant à la dénomination « Slim », elle est un peu exagérée. Cette nouvelle console perd quelques centimètres mais est en revanche bien plus légère.

Aucun changement en ce qui concerne les performances. La PS5 Slim est toujours conçue pour tourner nativement en 4K 60 FPS avec une compatibilité en 120 FPS, le système de refroidissement a quant à lui été rétréci sans qu’il n’y ait un impact sur les performances ou la ventilation. Enfin, la grande nouveauté de la PS5 Slim est son lecteur de disque amovible qui se clipse et déclipse facilement, il doit être enregistré en ligne via la PS5 pour fonctionner. En cas de dysfonctionnement, il est facile de le changer, donnant à cette nouvelle console un indice de réparabilité élevé.

Un duo de manettes qui mettent l’immersion en avant

Dans ce pack, la PS5 Slim est accompagnée de deux Sony DualSense, une manette qui a fait couler beaucoup d’encre tant l’immersion est portée à un niveau supérieur grâce à elle. Cela est notamment dû au retour haptique, il s’agit de vibrations dynamiques et ultra-précises qui parviennent à simuler les interactions avec un environnement virtuel, que ce soit la sensation de marcher sur l’eau, contre le vent ou dans le sable. Par exemple, la sensation de progresser difficilement dans la neige dans God of War Ragnarök est réellement renforcée grâce au retour haptique.

On peut également compter sur les gâchettes adaptatives pour nous immerger dans un jeu. Elles simulent parfaitement une tension ou une force appliquée sur un objet comme une corde d’arc ou une pédale de frein et permettent de parfaitement doser cette force. La Sony DualSense n’est pas pour autant une manette parfaite, elle est plus épaisse et plus lourde que la DualShock et son autonomie ne s’élève qu’à une dizaine d’heures. Mais il n’empêche que dans le milieu du gaming, la DualSense est considérée comme une petite révolution.

