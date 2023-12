Ce vidéoprojecteur compact Full HD se retire 270 € pour avoir sa place sous le sapin

Un vidéoprojecteur est un bon moyen de reproduire une expérience cinéma chez soi. Et si vous en recherchez un, le Xgimi Halo est un bon choix : il est d’ailleurs en promo sur Cdiscount et passe de 749 euros à 479 euros.

Plusieurs marques sont présentes sur le marché des vidéoprojecteurs, et Xgimi compte un bon nombre de références et qu’on a eu l’occasion de tester et d’apprécier. En ce moment, c’est le modèle Halo qui nous intéresse, puisque sa fiche technique accumule de bons points : entre sa luminosité, sa qualité d’image et sa batterie intégrée, il va plaire aux amateurs de films, surtout avec 270 euros de moins.

Le Xgimi Halo, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur au design soigné et compact

Qui diffuse des images en Full HD jusqu’à 200 pouces

Une batterie intégrée

Sans oublier Android TV

Au départ à 749 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Halo est en ce moment remisé à 479 euros sur le site Cdiscount.

Un petit vidéoprojecteur pratique et de qualité

L’une des premières choses que l’on apprécie sur ce vidéoprojecteur, c’est sa taille. Il ne dépasse pas les 15 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Avec son poids plume de 1,6 kg, vous allez pouvoir l’emmener partout et improviser des séances de cinéma en tout lieu, même depuis votre jardin. Ce modèle intègre d’ailleurs une batterie, qui lui confère une autonomie de 3,5 heures, selon la marque.

Son petit format ne l’empêche pas d’être performant. Il est capable de projeter l’image en FHD (1 920 x 1 080 pixels) à une diagonale pouvant tout de même atteindre 200 pouces. De quoi visionner tout type de contenu sur une grande surface comme au cinéma. Ajoutons à cela une luminosité de 600 lumens, ce qui garantit normalement des images lumineuses, même lorsque votre pièce n’est pas suffisamment plongée dans la pénombre, ou si votre environnement est un peu éclairé. Le son n’est d’ailleurs pas en reste grâce aux deux haut-parleurs Harman Kardon de 5 W, qui offrent un son clair et sans distorsion ainsi qu’une prise en charge du Dolby Audio. Si cela ne suffit pas, vous pourrez toujours brancher un système son externe.

Des fonctionnalités intéressantes et un OS très apprécié

Pour optimiser au mieux l’expérience, la marque chinoise ajoute des fonctions pratiques pour profiter d’images toujours nettes comme ; la mise au point automatique, ou encore la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, utile pour afficher des images correctement alignées et positionnées, peu importe la surface sur laquelle elles sont projetées.

Avec Android TV à la baguette, vous avez accès à toutes les applications du Play Store. Vous avez donc un catalogue étendu pour profiter de vos applications de SVOD préférées sur grand écran. On profite d’une interface claire, qui fournit même des propositions personnalisées en fonction de votre profil. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, est aussi de la partie, de même que Google Assistant, accessible via la télécommande du vidéoprojecteur, qui obéira à toutes vos requêtes vocales.

