La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 revient à un super prix pour Noël

Si vous avez tendance à égarer vos clés tout le temps, une serrure connectée pourrait bien être la solution idéale. Elle permet en effet de verrouiller et de déverrouiller une porte automatiquement, sans clé. C'est ce que propose la Nuki Smart Lock 3.0, l'une des meilleures références sur le marché, qui est en plus moins chère juste avant Noël : Amazon la propose en effet à 121 euros au lieu de 169 euros.

Si les serrures connectées ne permettent pas vraiment de mieux sécuriser son domicile, elles ont en revanche un atout majeur que les serrures classiques n’ont pas : nous donner la possibilité de verrouiller et déverrouiller une porte sans l’aide d’une clé, mais seulement avec un smartphone. Parmi les références pratiques qui valent vraiment le détour, on compte par exemple la Nuki Smart Lock 3.0, hyper facile à installer et qui propose un paquet de fonctionnalités qui facilitent le quotidien. La bonne nouvelle, c’est que son prix dégringole à l’approche de Noël.

Les points essentiels de la Nuki Smart Lock 3.0

Une installation facile

Un verrouillage et déverrouillage automatique de la porte

La possibilité de créer des « doubles » de clé pour les proches

Auparavant proposée à 169 euros, la Nuki Smart Lock 3.0 est désormais affichée à 121 euros sur Amazon.

Une installation qui n’effraiera pas les novices

Si l’installation d’une serrure connectée peut, à première vue, paraître compliquée, il n’en est rien : vous aurez juste à placer le dispositif sur le cylindre de votre serrure existante, du côté intérieur de votre porte, d’introduire la clé, et de mettre la Nuki Smart Lock 3.0 en place. Et… c’est tout. Pas de perçage, ni de vissage, donc. Vous devrez simplement vous assurer que la serrure soit compatible avec le cylindre de votre porte, mais heureusement, la marque promet une compatibilité avec un grand nombre de cylindres. Dans le cas contraire, vous devrez miser sur un cylindre universel.

Une fois la Nuki Smart Lock 3.0 bien en place, vous pourrez l’appairer avec votre smartphone via l’application de la marque. Vous pourrez ainsi contrôler la serrure à l’aide du Bluetooth. La serrure est alimentée avec des piles AA, contrairement au modèle Pro, équipé d’une batterie. Notez aussi que contrairement à la Nuki Smart Lock 3.0 Pro, l’installation d’un pont Nuki Bridge est fortement conseillée pour connecter la serrure à Internet et bénéficier d’autres fonctionnalités, comme la possibilité d’ouvrir et de fermer votre porte à distance en votre absence, grâce au Wi-Fi.

Des ouvertures et des fermetures de porte en un clin d’œil

Certaines fonctionnalités sont heureusement accessibles même sans pont, et seulement avec le Bluetooth et votre smartphone. La Nuki Smart Lock 3.0 peut ainsi déverrouiller automatiquement votre porte dès qu’elle détectera votre présence, et s’occupera du verrouillage une fois la porte close. Plutôt pratique quand on a par exemple les mains occupées ou qu’on rentre, bien chargé, des courses. Mais vous pourrez aussi ouvrir et fermer votre porte avec votre smartphone ou votre montre connectée si vos appareils sont à portée de main, histoire de ne plus fouiller dans votre sac à la recherche de vos clés.

La Nuki Smart Lock 3.0 permet également d’attribuer un « double » de vos clés virtuelles à certains de vos proches, pour qu’ils puissent, eux aussi, entrer chez vous très facilement. Il est possible de créer jusqu’à 100 autorisations, ce qui peut par exemple faciliter les arrivées et les départs dans les locations saisonnières. Autrement, l’application de Nuki offre aussi la possibilité de contrôler les entrées et les sorties, vérifier qui a fermé la porte en dernier, ou encore vous assurer si votre porte est bien verrouillée après votre départ. De quoi se rassurer au quotidien.

