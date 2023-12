Merci Noël, c’est maintenant imaginable un smartphone pliant pour environ 600 €

Si autrefois le prix des smartphones pliants pouvait être un frein, avec cette offre sur le Motorola Rarz 40, avoir un smartphone pliant dans la poche est plus envisageable : seulement 633 euros au lieu de 899 euros.

Difficile de faire mieux que Samsung sur le marché des smartphones pliants. Pourtant, d’autres constructeurs se prêtent au jeu, et arrivent à proposer des alternatives plutôt convaincantes. Motorola en fait partie, et avec son Razr 40, on a un modèle plus abordable que la solution de Samsung, surtout en ce moment puisqu’il coûte 266 euros de moins.

Que propose le Motorola Razr 40 ?

Un pliant compact avec un bel écran Oled de 6,9 pouces

La partie logicielle qui fait le job, surtout sur l’écran externe

Une charge assez rapide

Vendu à 899 euros, le Motorola Razr 40 voit son prix baisser sur le site Boulanger, et s’affiche actuellement à 633,77 euros. Notez que vous pouvez cumuler cette offre avec la reprise de votre ancien smartphone pour faire encore plus baisser le prix indiqué.

Un design réussi, non sans défaut

Motorola n’en est pas à son premier pliant. Avec le Razr 40, la firme américaine fait mieux que son modèle de 2022. On découvre un écran interne plus agréable à regarder, grâce aux bordures plus fines. Il peut se plier entièrement et se déplier à 180 degrés, ce qui est excellent. Les finitions aussi sont très bonnes, y compris avec son cuir végétal au dos. Sa charnière aussi est plus protégée par les poussières et l’eau puisque l’écran ne peut plus se soulever au niveau de la pliure. En revanche, elle bouge un peu et ce n’est pas rassurant quant à sa durabilité.

Une fois déplié, on découvre une dalle OLED de 6,9 pouces avec une définition Full HD+ (2640 par 1080 pixels), soit une résolution de 413 ppp. Ce qui donne un format allongé de 22:9 assez rare, dont l’écran couvre 85,5 % du corps. L’écran externe est réussi. Entre les widgets et les paramètres que l’on peut modifier, cet écran externe s’apparente presque à une montre connectée.

Un peu limité, mais efficace au quotidien

Du côté de l’animation, c’est un Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM qui est à la tâche. Une puce dédiée au milieu de gamme et sorti l’an passé. Dans la pratique, utiliser le smartphone ne pose aucun souci au niveau de ses performances : les animations sont fluides, les applications se lancent rapidement et on ne constate pas de réel ralentissement. Ce processeur est en revanche trop faiblard face à ses concurrents. Nous avons constaté une chauffe en jeu avec des ralentissements.

Côté photo, Bien que les couleurs soient bonnes, le Razr 40 fait le nécessaire même s’il manque un peu trop de piqué sur les clichés ainsi qu’un téléobjectif. Pour finir, ce smartphone à clapet intègre une batterie de 4 200 mAh. Au quotidien, avec même une utilisation assez intensive, on a pu tenir une journée, ce qui est une bonne nouvelle pour ce type d’appareil. On apprécie aussi la charge de 30 W qui permet de recharger le smartphone de 10 % à 64 % en trente minutes.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Motorola Razr 40.

Pas convaincu pour ce modèle pliant de chez Motorola ? Découvrez d’autres références sur le marché dans notre guide dédié aux meilleurs smartphones pliable de 2023.

