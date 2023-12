60 Go pour 8,99€ /mois : voici le meilleur moyen d’économiser sur son forfait mobile après Noël

Comme référence dans le monde des MVNO, NRJ Mobile se devait de proposer l'une des meilleures offre de Noël et c'est chose faite avec ce forfait de 60 pour seulement 9,99 euros par mois.

NRJ Mobile est l’un des opérateurs virtuels proposant régulièrement des forfaits mobile vraiment pas chers. On parle aujourd’hui d’une offre sans engagement de 60 Go à moins de 10 euros par mois et dont le prix ne bouge pas même après un an. Actuellement, c’est tout simplement l’un des meilleurs prix que vous pourrez trouver pour cette quantité de données 4G.

Que trouve-t-on dans ce forfait chez NRJ Mobile ?

60 Go de données 4G en France métropolitaine + 9 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Telecom

La carte SIM à 1 euro au lieu de 10

Le forfait mobile de 60 Go chez NRJ Mobile (sans engagement) est proposé à 9,99 euros par mois sans que le prix augmente au bout d’une période. De plus, la carte SIM est proposée à 1 euro au lieu de 10.

L’opérateur propose également deux autres forfaits pas chers :

Une quantité de 4G satisfaisante

Le commun des mortels n’a pas besoin d’un forfait mobile doté d’une énorme enveloppe de données 4G et cette offre chez NRJ Mobile s’adresse à eu. En effet, le forfait présenté ici dispose de « seulement » 60 Go et cela suffira amplement à celles et ceux qui n’ont pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet. Cela ne vous empêchera pas de pouvoir surfer confortablement sur le web, de regarder des vidéos, d’écouter de la musique ou même de regarder un épisode de série en streaming. Pour ne pas épuiser votre enveloppe de data trop rapidement, on vous conseille tout de même de vous connecter à votre Wi-Fi chez vous ou dans le lieu où vous vous trouvez sur le moment, si possible. Notez tout de même que le débit sera réduit au-delà des 60 Go.

Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine dans les prochains mois, sachez que vous aurez aussi droit à une enveloppe supplémentaire de 10 Go de 4G depuis les pays de l’Europe et depuis les DOM.

Le réseau de Bouygues Telecom, l’un des meilleurs

Le forfait mobile de NRJ Mobile comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, NRJ Mobile étant un opérateur virtuel, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité avec une très large couverture du territoire et un excellent taux moyen de transfert de données.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

