La Xbox Series S pour 10 € de plus qu’une Nintendo Switch Lite, c’est seulement aujourd’hui

Si vous attendiez les fêtes de Noël pour vous offrir la console Microsoft Xbox Series S, c’est le bon moment. Aujourd’hui seulement, on la trouve en promotion à 209 euros, contre 299 euros à sa sortie. C'est la next-gen pour seulement 10 euros de plus qu'une Nintendo Switch Lite quoi !

En concevant la Xbox Series S, Microsoft a tenu à offrir une console next-gen plus compacte et plus accessible. Même si elle fait quelques concessions, elles restent acceptables, et elle plaît surtout pour son large catalogue de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store. Aujourd’hui, elle a l’avantage d’être presque aussi abordable que la console uniquement nomade de Nintendo grâce à ce code promo.

Ce qu’on adore de la Xbox Series S

Son design, plus particulièrement sa petite taille

Capable de faire tourner les jeux en 1440p 60 FPS, le tout en silence

Rétrocompatibilité des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One S

Lancée en 2020 à 299,99 euros, la console Xbox Series S de Microsoft est désormais disponible en promotion à 209,95 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Carrefour) grâce au code RAKUTEN20. Cette offre contient également un code pour avoir accès gratuitement pendant 3 mois au Game Pass Ultimate.

Pourquoi choisir la Xbox Series S ?

Dans le catalogue de console d’Xbox, on a la Series X et la Series S. Cette dernière a beau être légèrement moins puissante que sa grande sœur, elle reste en mesure de faire tourner les mêmes jeux. Si on passe de la 4K 120 FPS à la QHD 60 FPS ou à la FHD 120 FPS, la petite console de Microsoft est particulièrement performante, surtout quand on regarde son tarif. L’intérêt dans cette console réside dans son usage tout-dématérialisé avec le Xbox Game Pass qui permet d’avoir accès à toutes les exclus, mais aussi aux jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Il ne fait d’ailleurs que s’améliorer d’année en année, intégrant de plus en plus de titres intéressants, des plus gros triples A aux petits jeux indé alléchants.

Les Xbox Series X et Series S // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Microsoft Xbox Series S // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

On apprécie grandement ses dimensions, qui font d’elle une console plus discrète et moins encombrante, que le gros bloc noir de la Series X. Elle est particulièrement silencieuse à l’usage et fait preuve d’un refroidissement exemplaire. La connectique à l’arrière est la même, c’est-à-dire qu’il est possible d’y brancher une carte d’extension du stockage.

Obtenez plus d’informations à travers notre test complet de la console Microsoft Xbox Series S.

Afin de trouver la machine vidéoludique qui correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeux en 2023.

