Le Xbox Game Pass gratuit : c’est possible, mais ce ne serait pas partout selon Microsoft

Microsoft réfléchirait à développer son Game Pass avec une offre gratuite basée sur le cloud pour certains pays, à conditions de visionner des publicités.

Ce n’est plus un secret : la vente de consoles Xbox n’est plus une priorité pour Microsoft, qui se concentre désormais sur le développement de ses propres contenus (studios et jeux) et services, avec évidemment une priorité sur le Xbox Game Pass, qui a dépassé les 30 millions d’abonnés.

Si cette partie du business Microsoft a progressé de 13% lors du dernier exercice fiscal, la firme cherche toujours de nouveaux leviers pour asseoir encore plus son offre sur le marché. Et il semblerait qu’une offre gratuite supportée par la publicité soit en réflexion.

Xbox Game Pass Télécharger à 10,99 € par mois

Jouer au Game Pass gratuitement grâce à la publicité

On doit cette information à Tim Stuart, responsable financier de Microsoft, qui s’est exprimé au sommet de Wells Fargo il y a quelques semaines. Après de premières affirmations choc qui évoquaient une volonté de porter le Game Pass sur Nintendo et PlayStation (aussitôt démenties par Phil Spencer), le CFO a aussi parlé des projets de Microsoft pour rendre son offre plus accessible.

Le Game Pass pourrait en effet offrir des sessions de jeu sur le Game Pass en échange de visionnage de publicités. Les déclarations de Tim Stuart se concentrent sur l’offre de cloud gaming de Microsoft, le xCloud, pour des marchés dans lesquels les consoles du constructeur ne sont pas légion :

Pour des modèles comme l’Afrique, ou l’Inde, l’Asie du Sud-Est, peut-être des territoires qui ne sont pas axés sur les consoles, vous pouvez dire : « Hé, voulez-vous regarder 30 secondes de publicité et ensuite obtenir deux heures de jeux en streaming ? »

Ces pays en développement technologique, comme ceux d’Afrique, seraient ainsi un marché privilégié pour ce type d’offre :

L’Afrique, c’est 50 % de la population âgée de 23 ans ou moins, avec un revenu disponible croissant, tous équipés de téléphones portables et d’appareils mobiles, mais pas beaucoup de revenus disponibles haut de gamme, d’une manière générale. Il y a des millions de joueurs auxquels nous n’aurions jamais pu nous adresser, et maintenant nous pouvons y aller avec nos modèles commerciaux.

Les offres gratuites ou moins onéreuses grâce à la publicité sont désormais la norme pour les services de SVOD comme Netflix, Disney+ et bientôt Prime Video. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une telle offre voit le jour sur le Game Pass.

Sarah Bond, maintenant à la tête de la division Xbox, avait évoqué en avril dernier (via TweakTown) la possibilité d’offrir des « tranches chronométrées de jeux » dans un abonnement comme le Game Pass. Cela rejoint les récentes découvertes de TitleOS sur X (Twitter) dans le code de l’OS de Xbox qui faisaient référence à des sessions de 15 minutes de jeux offertes par le Game Pass.

Attendez-vous donc à d’importants changements dans l’offre d’abonnement de Microsoft alors que les jeux Activision Blizzard y débarqueront progressivement au cours de l’année prochaine.