Déjà 300 € de réduction pour le Xiaomi 13T Pro en version 12+512 Go

Le Xiaomi 13T Pro est l'un des derniers smartphones de la marque chinoise à avoir été commercialisé en cette fin d'année 2023. Il est donc tout récent sur le marché, mais son prix est déjà en chute libre grâce à cette offre : sur AliExpress, on le trouve dans sa version 12+512 Go à 609 euros au lieu de 899 euros.

La gamme T chez Xiaomi représente un meilleur rapport qualité-prix que la gamme classique des fleurons de la marque chinoise. Et c’est encore vrai aujourd’hui, mais les prix ont tellement gonflé ces derniers temps que le rapport qualité-prix n’est plus aussi intéressant qu’avant à la sortie. Il faut bien entendu compter sur les promotions pour faire de bonnes affaires et c’est en ce moment le Xiaomi 13T Pro qui est concerné, puisque son prix baisse déjà de près de 300 euros.

Les points clés du Xiaomi 13T Pro

Un smartphone doté d’un écran OLED à 144 Hz

La charge rapide 120 W est de la partie

La puce très puissante puce Mediatek Dimensity 9200+

Au lieu de 899 euros habituellement, le Xiaomi 13T Pro avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est actuellement en promotion à 609 euros sur AliExpress grâce à un coupon vendeur à récupérer en vous connectant avec votre compte. La livraison est effectuée depuis un entrepôt français en 7 jours ouvrés environ.

Un smartphone performant en tous points

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone qui n’a clairement pas à rougir de sa fiche technique. Bon, il n’embarque peut-être pas le dernier Snapdragon 8 Gen 2, mais propose tout de même d’excellentes performances avec la puce Dimensity 9200+ de MediaTek. Sur nos benchmarks, les scores sont juste très légèrement en dessous de la solution de Qualcomm, et il faut dire qu’avec 12 Go de RAM intégrés, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide. Vous pourrez aussi compter sur 512 Go d’espace de stockage afin d’être tranquille sur vos téléchargements de jeux et fichiers volumineux.

Son écran est d’ailleurs d’une beauté comme on en voit rarement à ce prix en promotion. On parle ici d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition QHD+ (2 712 x 1 220 pixels) avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 144 Hz, soit la norme pour les moniteurs gaming. Cela promet donc une image finement détaillée et riche en couleurs, d’autant plus qu’on retrouve également les compatibilités avec le Dolby Vision et le HDR10+ pour encore plus de confort lors de la visualisation de vidéos supportant ces technologies.

Plus polyvalent en photo

Si le 12T Pro était déjà très bon en photo, le 13T Pro fait encore mieux en ajoutant un téléobjectif de 50 mégapixels pour un zoom x2 sans perte. C’est toujours bien d’avoir plus de polyvalences sur un smartphone, d’autant plus quand la qualité des clichés est au rendez-vous, avec des couleurs assez proches de la réalité et un bruit numérique pas trop présent, même lors de la capture en nocturne. On retrouve également un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Concernant les selfies, vous pourrez compter sur une caméra frontale de 19 mégapixels, mais elle n’est pas très pertinente, puisque lisse beaucoup trop les visages.

L’autre bon point de ce téléphone, c’est sa charge ultra-rapide. Avec son bloc d’alimentation de 120 W inclus dans la boîte, le Xiao:i 13T Pro peut se vanter de passer de 0 à 100 % en seulement 19 minutes. Un exploit tout simplement, que beaucoup de concurrents chez Android doivent jalouser. Concernant l’autonomie, comptez jusqu’à 2 jours d’utilisation avec sa grosse batterie de 5 000 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 13T Pro.

Afin de comparer le Xiaomi 13T Pro avec d’autres références que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2023.

