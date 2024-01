Ce TV 4K Philips de 55 pouces (Mini LED + Ambilight) est à un super prix

Avec sa diagonale de 55 pouces, sa technologie Ambilight, sa dalle Mini LED et ses nombreuses compatibilités, le TV Philips The Xtra Mini LED 55PML9008 cumule les bons points. Pour ne rien gâcher, il est actuellement moins cher grâce à un code promo chez Ubaldi : le site le propose ainsi à 855 euros au lieu de 1 399 euros.

Il y a un an, Philips a lancé de nouvelles gammes de téléviseurs, parmi lesquelles figurait la série The Xtra PML9008. Ces TV bénéficient non seulement de l’Ambilight, mais aussi d’un système de rétroéclairage Mini LED. Deux caractéristiques qui suffisent déjà à rendre ces modèles vraiment recommandables. Aujourd’hui, c’est la version 55 pouces qui nous intéresse tout particulièrement, puisqu’elle est actuellement proposée avec une réduction de 544 euros.

Les points forts du TV Philips The Xtra Mini LED 55PML9008

Une dalle Mini LED de 55 pouces

La fonction Ambilight intégrée

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 1 399 euros, puis réduit à 990 euros, le TV Philips The Xtra Mini LED 55PML9008 est désormais affiché à 855 euros chez Ubaldi grâce au code promo 15UBA4823.

Une immersion réussie

Certains TV Philips comme le The Xtra 55PML9008 ont un net avantage, qui se résume en un mot : Ambilight. Cette technologie, propre à la marque est capable de renforcer considérablement l’immersion de l’utilisateur grâce à un système de barres de LED installées au dos du TV et qui projettent un halo coloré sur le mur derrière l’écran. De quoi se concocter une ambiance bien plus chaleureuse et surtout d’élargir son champ visuel.

Autre atout de ce The Xtra 55PML9008 : la technologie Mini LED intégrée, qui offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Concrètement, les contours des objets diffusés à l’écran sont plus et les couleurs plus fidèles à la réalité. Une manière de se rapproche (un peu) de l’OLED, sans payer le prix fort, bien sûr. Autrement, cet écran 4K UHD de 55 pouces est aussi compatible avec certaines des meilleures normes vidéos comme le HLG, le HDR10+ Adaptative ou encore le Dolby Vision, gages d’une meilleure qualité d’image. Le processeur P5 assure de son côté un upscaling de qualité des contenus en 4 K. Et côté son, on peut compter sur un son Dolby Atmos, bien vaste et riche.

Un TV tout aussi idéal pour le gaming

Le TV Philips The Xtra Mini LED 55PML9008 n’est pas seulement idéal pour les séries et les films. Il peut en effet tout à fait convenir aux joueuses et joueurs puisqu’il embarque deux ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 Hz. Ces derniers sont aussi compatibles VRR (Variable RefreshRate), ALLM (Auto Low Latency Mode) et FreeSync Premium, pour une réactivité accrue et une latence réduite en jeu, avec un minimum de saccades et de déchirures d’écran.

Enfin, ce TV étant un Smart TV, les plateformes de streaming phares sont bien intégrées. Les assistants Google Assistant et Alexa sont aussi de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces du moment.

