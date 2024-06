Le VAE de Decathlon avec 115 km d’autonomie est de retour en promotion

Un VAE polyvalent, bien équipé et endurant, voilà ce que propose l'Elops LD 500 E de Decathlon. Son prix devient plus intéressant, puisqu’il passe de 1 499 euros à 1 299 euros.

En France, Decathlon a une place importante sur le marché des vélos électriques. Le catalogue de la firme française s’enrichit de plus en plus et les références sont intéressantes. C’est le cas de l’Elops LD 500 E, un modèle généreusement équipé, endurant et avec un comportement électrique particulièrement dynamique. Ce vélo polyvalent est proposé à un bon rapport qualité-prix et coûte aujourd’hui 200 euros de moins.

Le Decathlon Elops LD 500 E en bref

Un joli vélo avec un cadre ouvert

Une bonne transmission et des freins rassurants

Une autonomie confortable

Habituellement vendu à 1 499 euros, le vélo électrique Decathlon Elops LD 500 E se trouve actuellement en promotion à 1 299 euros sur le site Decathlon. N’oubliez pas que ce prix peut descendre davantage avec les aides de l’état.

Un VAE moderne, bien équipé

Sur son Elops LD 500 E, Decathlon change de style et choisit la modernité. Le vélo est vraiment agréable à l’œil, malgré quelques soudures bien visibles, on sent une réelle volonté de monter en gamme. Ici, on a un cadre ouvert, plus facile à enjamber et avec son cadre entièrement en aluminium, la bête pèse son poids puisqu’elle monte à 23 kg.

Decathlon est généreux sur les équipements, et ce modèle ne déroge pas à la règle. Tout y est, on a le garde-boue suffisamment enveloppant pour bien protéger vos jambes, un porte-bagages qui supporte une charge maximale de 27 kg. Il peut par ailleurs accueillir divers équipements, comme un porte-bébé. Quant à sa béquille en aluminium, elle est stable lors des arrêts. Sur le guidon, on découvre un écran LCD, certes un peu primaire, mais qui affiche les informations essentielles et est doté d’un port USB pour recharger un smartphone durant le trajet.

Agréable à utiliser en ville et endurant

L’Elops LD 500 E s’appuie sur un moteur de 250 W capable de délivrer un couple de 45 Nm ; sur ce segment tarifaire, c’est assez rare pour être souligné. La transmission à huit vitesses est quant à elle tout à fait fiable, tout comme les freins. Globalement, le comportement électrique de l’Elops LD 500 E est agile, joueur et dynamique, mais il se montre toutefois trop dynamique lors des reprises. Heureusement, on s’adapte et s’y fait avec le temps.

Ce vélo Decathlon marque des points pour son endurance. La batterie de 504 Wh est capable de tenir 50 km en mode 3, qui est le mode le plus puissant de l’assistance électrique. En mode 2, la marque promet une autonomie de 80 km, et en mode 1, ce vélo électrique peut filer sur 115 km. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement. Enfin, la batterie se transporte facilement grâce à une poignée intégrée.

Seul point noir : la charge prend longtemps, très longtemps, puisqu’il faut 7 heures pour que la batterie récupère totalement son autonomie. Ainsi, il vaut mieux privilégier la recharge de nuit.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique.

