Samsung TQ55QN85C : 700 € de réduction sur ce TV 4K Neo Qled de 55″, c’est bien possible

Le TV Samsung TQ55QN85C fait partie de la gamme Neo QLED de la marque, dont les modèles misent sur le mini LED pour concurrencer l'OLED. Si vous souhaitez profiter de cette excellente qualité d'image et même payer moins cher, sachez que le TV Samsung TQ55QN85C peut en ce moment vous revenir à 778 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon.

C’est en 2021 que Samsung a dévoilé sa nouvelle technologie mini LED embarquée par ses téléviseurs Neo QLED. Contrastes plus fins, luminosité boostée… Ces TV ont (presque) tout pour concurrencer l’OLED, c’est dire. Le Samsung TQ55QN85C fait partie de cette série déjà bien étoffée. Et si ce modèle nous intéresse particulièrement, ce n’est pas seulement pour l’excellente qualité d’image qu’il offre, mais aussi pour son prix, qui s’allège de 711 euros actuellement.

Les points essentiels du TV Samsung TQ55QN85C

Une dalle 4K Neo QLED de 55 pouces

Compatible HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Affiché à 1 499 euros sur le site de Samsung, puis proposé à 978 euros, le TV Samsung TQ55QN85C peut actuellement vous revenir à 778 euros sur Amazon grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 9 janvier 2024.

Neo QLED vs OLED, le combat

Le premier atout du TV Samsung TQ55QN85C se situe évidemment au niveau de sa dalle Neo QLED. Il s’agit là d’une technologie d’affichage qui allie un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED. Résultat, on obtient des contrastes plus profonds, une luminosité améliorée et une couverture colorimétrique étendue. De quoi se mesurer à l’OLED, que la marque sud-coréenne a tenté de concurrencer ici. Autant dire que la qualité d’image est ici excellente. Pour couronner le tout, on a aussi droit à une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et au Neural Quantum Processor 4K, qui offre non seulement une expérience UHD pointue, mais s’occupe également de l’upscaling des contenus en 4K et de l’optimisation des images à la source.

Autrement, le TV Samsung TQ55QN85C propose aussi plusieurs traitements d’image HDR, comme le HDR10+, le HLG, mais pas de Dolby Vision ici. Côté audio, la technologie Dolby Atmos promet un son immersif et enveloppant, tandis que la technologie Object Tracking Sound permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran.

Du gaming aussi

Ce TV a également le net avantage de convenir aux joueurs et joueuses les plus exigeants, puisqu’il est doté de ports HDMI 2.1 qui autorisent la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing. Pour cela, on pourra aussi compter sur FreeSync Premium Pro.

Enfin, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation TizenOS. Les applications immanquables (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…) sont évidemment de la partie. Les compatibilités avec Google Assistant, Alexa ou encore Apple AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette sont aussi disponibles, de même que SmartThings, la solution domotique de Samsung.

